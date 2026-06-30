La metedura de pata de Natalia Palacios con el Mundial que se ha hecho viral

En el manga de One Piece existe una sección en la que Eichiro Oda responde a preguntas que los lectores le hacen. En varias ocasiones le preguntan por detalles que simplemente no tienen cabida en la historia, o por cosas que escapan por completo a ese mundo de ficción. Por ejemplo, una vez le preguntaron dónde habrían nacido los Sombreros de Paja de haber nacido en el mundo real. A todos les dio un país concreto… menos a Usopp, a quien colocó directamente en África. Las críticas no se hicieron esperar y aquella situación recuerda mucho a lo que acaba de ocurrir con Natalia Palacios.

Subió una foto de su marido con el texto: "se ha quedado dormido viendo "África - Canadá" hay derecho ??? no hay derecho". Y se quedó tan pancha. Las respuestas, claro, están a la altura de tamaño despliegue. "esperando con ansias el sudamérica-inazuma eleven de hoy" y "A ella le pasaba lo mismo cuando estudiaba" son algunos de los comentarios tuiteros más populares en este momento, criticando el desafortunado comentario de la story de la influencer. Y es que no se trata solo del detalle de no prestar atención a la tele, que se podría haber resuelto diciendo "el partido", sino del racismo que se suele achacar a este tipo de afirmaciones, dado que el envite que tenía lugar era entre Sudáfrica y Canadá. Agrupar todo el continente porque sí no deja en buen lugar a Palacios.

Pero, claro, como el Mundial es viral, hay que crear contenido alrededor. Por eso sube vídeos con Carliyoelnervio rozando el palo del tradicionalismo, u otros vídeos en los que reconoce que simplemente no tiene ni idea de cómo funciona la competición. Sus palabras, no las nuestras, "ahora que estamos de mundial vengo a reconocer que yo pensaba que si el Madrid jugaba contra Portugal Cristiano elegía con quien jugar". Cada quién hace su negocio como puede, pero qué menos que evitar fallos que solo te dejan cada vez peor.