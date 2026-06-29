Manuel Carrasco dice adiós hasta 2028 como "telonero" de Lenny Kravitz

Pese a lo confuso del programa, que ha contado además como arranque con Lola Bozzano y Álvaro de Luna, más de 35.000 personas según cifras de la organización se han acercado a esta cita exclusiva, bautizada como Iberdrola Music Festival tanto por la compañía que lo ha auspiciado por su 125 aniversario como por el recinto en el que se ha celebrado, el mismo que en unos días acogerá Mad Cool.

Solo el ya viejo concepto de la radiofórmula uniría tal esquema de gustos y rangos de edad, pero vaya por delante que de la tríada principal, ha sido Manuel Carrasco probablemente el que más público ha reunido en el que ha sido su último concierto hasta 2028, al cual ha llegado aún con la resaca de convocar a más de 250.000 personas e cuatro "shows" especiales de estadio en Sevilla.

Con un repertorio diferente diseñado para la ocasión, el de este sábado ha puesto en pie a mucha gente tirada en el césped artificial cuando ha llegado el arranque apoteósico de 'Oh Si Pudiera', empujado por nada menos que nueve músicos y un coro góspel.

"Quiero que sepáis que es el último concierto que vamos a hacer este año y además no volveremos a tocar en España hasta el 2028. ¡Imaginaos las ganas que tenemos! Vamos hacer lo que mejor sabemos hacer: abrazarnos a las canciones, abrir el alma y compartir como la vida misma se merece", ha anunciado el onubense, tras dar las gracias por poder ser "telonero" de Lenny Kravitz.

En la hora y media aproximada de concierto ha pasado por todos sus grandes discos, con paradas en temas como 'Hay que vivir el momento', 'Uno x uno', 'Ya no', 'Sígueme' con una percusión caribeña o la imprescindible 'No dejes de soñar' cuando la noche al fin permitía que las luces auparan el mensaje de su tema optimista por antonomasia.

Buena parte de lo que es hoy Manuel Carrasco y de su lucha por estar donde está ha quedado sustanciado en 'Que nadie', una de las más cantadas, aquí interpretada con aires de canto espiritual, y que es una oda épica a la confianza en uno mismo que lo llevó por fin a su despegue varios años después de su salida de 'Operación Triunfo'.

A las puertas del Orgullo LGTBIQ+, ha flamenqueado la letra de su canción de homenaje a su ciudad de adopción, Madrid, 'Será para toda la vida', subrayando los versos a la diversidad que dicen: "Abre puertas y ventanas / Con tu orgullo vuela libre / Ama a quien te dé la gana".

Y dibujada una luna casi llena sobre el escenario, ha puesto broche a su actuación apretado por los horarios del festival recortando el repertorio que tenía previsto con 'Qué bonito es querer' y con 'Tengo el poder".

Cuando con 'Carita triste' y parapatada por ocho bailarines, cuatro músicos y una estructura de pasarelas de acero Ana Mena saltaba al escenario bastante antes, cerca de las ocho de la tarde, aún caían sobre el Ibedrola Music unos 36 grados de temperatura.

"Tenéis que estar ahí pasando un caloret tremendo", ha subrayado la malagueña en reconocimiento al esfuerzo de los asistentes, que a esas horas no se mostraban demasiado efusivos, ya fuese por la extraña conjunción de públicos, ya por la canícula.

El sopor se les ha empezado a pasar cuando ha cantado 'A un paso de la luna' dentro de un repertorio que ha tirado de grandes éxitos y en el que ha cabido incluso su tema más reciente, 'Pa ti toa', pero sin Lola Índigo sobre el escenario.

Casi dos años después de la cita final de 'Bellodrama' en el Movistar Arena, no se ha dejado temas como 'Se iluminaba', 'Música ligera', 'Madrid City', 'Las doce' o una versión muy coreada de 'Quiero decirte', haciendo ver que es una diva pop en horas altas que no escatima oportunidad de conquistar más seguidores.

Mucho menos hacía de la última visita de la estrella internacional del cartel, nada menos que Lenny Kravitz, el último en aparecer a media hora de la medianoche y solo un año después de su actuación en el Movistar Arena.

Lo ha hecho con un repertorio muy similar a ese concierto, con el mismo arranque con 'Bring It On', entre una nube púrpura, las gafas de sol puestas, las largas rastas al viento y su Gibson Gustom con forma de punta de flecha chisporroteando desde el principio.

A falta de un nuevo álbum desde 'Blue Electric Light' (2024), su concierto ha ofrecido una buena panorámica de la conjunción que le ha hecho famoso entre rock, funk y soul, con temas sinuosos pero reflexivos como "What The... Are We Saying?' o las cuerdas ardientes y negras de cortes como 'Always On The Run', al que ha seguido un notorio aplauso.

"¡Madrid, os quiero!", ha proclamado en castellano con una gran sonrisa, antes de pasar a celebrar también en este idioma que disponemos de "otro día para aprender, otro día para amar, otro día para perdonar y otro día para vivir".

A la vez que el estadounidense embrujaba con "I Belong To You' y 'Stillness of Heart, un flujo constante de personas vaciaba ya el recinto, constatando cuál había sido el gran foco de atracción de la jornada, pese a calificarse a sí mismo de "telonero".

No ha ido en menoscabo de la actuación de Kravitz, siempre exigente y carismático, que ha reservado para el final una traca con 'American Woman', 'Fly Away', 'Are You Gonna Go My Way' y 'Let Love Rule', listo para viajar este lunes 29 de junio al Starlite Festival y el 1 de julio al festival Icónica de Sevilla.