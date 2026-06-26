Marlon abre la puerta a pelear contra Misho en La Velada del Año VII tras el nuevo llamamiento de Ibai

La posibilidad de un combate entre Marlon y Misho no es nueva. Durante la preparación de La Velada del Año VI, Ibai Llanos ya trató de reunir a ambos creadores de contenido sobre el ring, aunque la propuesta no llegó a buen puerto. En aquel momento, Marlon rechazó participar y el enfrentamiento quedó descartado antes incluso de hacerse oficial.

Sin embargo, el organizador del evento no ha renunciado a la idea. En uno de sus últimos vídeos, Ibai volvió a sacar el tema durante una conversación con Misho y le preguntó directamente si aceptaría medirse al streamer estadounidense en la próxima edición del evento. La respuesta fue inmediata y dejó claro que el interés sigue intacto. "Marlon, amigo mío, ¿quieres un KO? Te esperamos", respondió entre risas.

Las declaraciones no tardaron en llegar hasta Marlon, que decidió responder durante una de sus retransmisiones en directo. Lejos de descartar nuevamente la posibilidad, el creador de contenido sorprendió mostrando una postura mucho más abierta que la mantenida meses atrás.

"¿Todavía sigues hablando de pelear conmigo? ¿Sabes qué? Lo haré. Ibai, dame una oferta gorda", afirmó. No obstante, dejó claro que su participación dependería de las condiciones económicas de la propuesta. "Tendría que ser un número sustancial, y no estoy siendo egoísta, solo estoy siendo real. Alto riesgo, alta recompensa", añadió, justificando que una preparación de ese nivel requiere una compensación acorde.

Aunque por el momento no existe ningún anuncio oficial sobre La Velada del Año VII, el intercambio de mensajes entre ambos streamers ha convertido este posible duelo en uno de los primeros candidatos a formar parte del cartel. Queda por delante casi un año de negociaciones y preparación, pero la principal diferencia respecto a hace unos meses es evidente: quien entonces cerró la puerta al combate ahora reconoce públicamente que estaría dispuesto a subir al ring si la oferta termina convenciéndole.