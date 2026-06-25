IlloJuan señala la principal ventaja de TheGrefg antes de su esperado combate en La Velada del Año 6

A un mes de que se celebre La Velada del Año 6, los protagonistas ultiman su preparación física y mental para uno de los eventos más seguidos del entretenimiento digital en habla hispana. Entre todos los enfrentamientos anunciados, el que medirá a IlloJuan y TheGrefg concentra buena parte de la atención del público. El creador de contenido malagueño ha reconocido ahora cuál cree que es el factor que podría favorecer a su rival cuando llegue el momento de subir al ring.

Mientras avanzan las semanas de preparación, los participantes comparten parte de sus entrenamientos y reflexiones a través de vídeos y retransmisiones. Ha sido precisamente en uno de sus últimos vlogs donde IlloJuan ha hablado con sinceridad sobre los desafíos que espera encontrar el día del combate.

Aunque reconoció sentirse satisfecho con la evolución de su preparación, el malagueño admitió que existe un aspecto imposible de entrenar por completo: la reacción emocional ante un escenario de semejante magnitud. "Los nervios me pueden jugar una mala pasada, el ambiente", explicó durante el vídeo, antes de señalar que considera que TheGrefg parte con cierta ventaja en ese terreno.

La razón no tiene que ver con la condición física ni con la técnica de boxeo. Según IlloJuan, la diferencia radica en la experiencia previa de su rival. TheGrefg ya participó en una edición anterior de La Velada y conoce de primera mano qué supone caminar hacia el ring ante decenas de miles de espectadores y millones de personas siguiendo la retransmisión en directo.

"Él ya se ha subido ahí arriba, además en el mismo estadio, en el mismo ring", comentó. Para el creador andaluz, esa experiencia previa elimina una incógnita que todavía le acompaña. "Esa barrera ya la saltó, pero yo no sé qué se siente, qué voy a sentir en el pecho y en la cabeza", añadió.

A medida que se acerca la fecha del evento, las diferencias físicas y tácticas entre los participantes siguen siendo objeto de análisis entre los aficionados. Sin embargo, las palabras de IlloJuan ponen el foco en otro elemento menos visible: la capacidad de gestionar la presión cuando las luces se encienden, el estadio ruge y ya no queda espacio para los ensayos.