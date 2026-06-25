Pablo Vera revela el plan que tenía para La Velada del Año 6: salir al ring acompañado por Quevedo

La Velada del Año 6 estuvo cerca de contar con una entrada muy distinta a la que finalmente llegó a plantearse. Pablo Vera ha desvelado en una conversación reciente con Quevedo que ambos habían hablado sobre compartir uno de los momentos más espectaculares del evento de Ibai Llanos. La confesión ha permitido conocer nuevos detalles de una participación que nunca llegó a producirse, pero que habría unido sobre el escenario a dos de los nombres más populares de internet y la música en España.

La historia se remonta a varios meses atrás, cuando Pablo Vera explicó públicamente que había recibido una propuesta para participar en La Velada del Año 6. Según contó entonces, la organización contempló la posibilidad de enfrentarle a Juan Guarnizo en uno de los combates del evento.

El propio creador de contenido relató que llegó a valorar seriamente la opción y que incluso comenzó a imaginar cómo sería su puesta en escena. Sin embargo, el combate nunca llegó a concretarse después de que la posibilidad terminara descartándose y el evento siguiera otro rumbo.

Ahora, una conversación publicada en redes sociales entre Pablo Vera y Quevedo ha permitido descubrir un detalle que hasta ahora permanecía desconocido. Durante la charla, el influencer recordó que había hablado con el cantante canario sobre la posibilidad de acompañarle durante su hipotética salida al ring. "Yo hablé con él para ir a La Velada. Si hubiéramos salido juntos a La Velada, ¿podríamos decir con qué canción hubiéramos salido?", preguntó Pablo Vera.

La respuesta de Quevedo fue inmediata. "Sangre y Fe, tendría que ser. Sería loco con Cruzzi", contestó el artista, haciendo referencia a la canción de Cruz Cafuné en la que también participa él y que se ha convertido en uno de los temas más reconocibles de ambos artistas canarios.

La revelación ha despertado la imaginación de muchos seguidores, especialmente porque las entradas de La Velada suelen convertirse en algunos de los momentos más comentados del evento. En ediciones anteriores, numerosos participantes han apostado por actuaciones musicales, coreografías y colaboraciones inesperadas para sorprender al público.

Aunque aquella idea nunca llegó a materializarse, la conversación ha servido para mostrar hasta qué punto la participación de Pablo Vera estuvo avanzada en algunos aspectos. También deja una imagen curiosa de lo que pudo haber sido: un creador de contenido caminando hacia el ring acompañado por una de las mayores estrellas de la música urbana española mientras sonaba una colaboración ligada a las Islas Canarias. Una escena que finalmente quedó guardada en el terreno de las posibilidades, pero que ahora sus protagonistas han decidido compartir con sus seguidores.