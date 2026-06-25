Los nuevos discos de Madonna, Gracie Abrams y Ariana Grande convierten a julio en el mes de las divas

El verano ya ha estallado oficialmente y, musicalmente hablando, el mes de julio se ha propuesto coronar a las verdaderas reinas del pop actual. Nos espera un mes marcado por el regreso de leyendas indiscutibles y la consolidación de los nuevos iconos de la generación Z, convirtiendo las próximas semanas en el auténtico "mes de las divas".

La encargada de abrir la veda por todo lo alto será la mismísima Reina del Pop. El próximo 3 de julio, Madonna regresa dispuesta a reclamar su trono con Confessions II, una secuela espiritual de uno de los álbumes más influyentes y celebrados de la historia de la música dance. Para esta nueva era, la ambición rubia ha vuelto a aliarse con el productor de culto Stuart Price, buscando recrear la magia electrónica, los samples impecables y el ritmo implacable que nos enamoró en 2005. El listón está altísimo, pero los adelantos ya han dejado claro que viene a por todas: la expectación es máxima tras escuchar la potente colaboración "Bring Your Love" junto a la infalible Sabrina Carpenter, además de los rompepistas "Love Sensation" y "I Feel So Free", que prometen convertirse en los reyes de las noches de club este verano.

A mitad de mes, el pulso revolucionado dará paso a la introspección y la atmósfera más exquisita de la mano de Gracie Abrams. El 17 de julio la joven cantautora publicará Daughter from hell, su esperadísimo tercer álbum de estudio. En este trabajo, Abrams vuelve a hacer equipo con su productor de cabecera y miembro de The National, Aaron Dessner, para tejer un universo de pop-folk e indie-pop envolvente. Sin embargo, quienes esperen un calco de sus anteriores composiciones acústicas se llevarán una sorpresa, ya que este disco eleva considerablemente las revoluciones, apostando por una mayor intensidad rítmica y una producción mucho más robusta y madura. El mejor ejemplo de esta evolución es su single "Hit The Wall", una pieza tan magnética como pegadiza que demuestra que se puede ser vulnerable y coreable al mismo tiempo.

Para cerrar el mes con broche de oro, el 31 de julio seremos testigos del regreso de Ariana Grande con Petal, su octavo álbum de estudio. Para dar vida a este proyecto, la diva de los agudos imposibles ha vuelto a encerrarse en el estudio con los gigantes de la producción sueca Max Martin e Ilya Salmanzadeh, una fórmula que ya ha demostrado ser sinónimo de éxito masivo en el pasado. Según ha explicado la propia Ariana, el concepto de Petal gira en torno a la resiliencia y la belleza que brota en los peores escenarios, definiéndolo como "algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante". El listón emocional y sonoro ya quedó fijado con el desgarro pop de "Hate that i made you love me", el primer aperitivo de un disco que promete dominar las listas globales durante el resto del año.

Tres generaciones de mujeres dispuestas a reescribir las reglas del pop en un solo mes y nosotros que estaremos aquí para ver si ocurre ¿cuál crees que falta en este top 3 de julio para que el mes sea redondo?