Nena Daconte nos cuenta la historia de Tenía tanto que darte: "Antes no se explicaban las cosas"

Descubrimos la historia de una de las canciones fundamentales de nuestra música, para muchos uno de los mayores himnos del pop español, una de esas canciones que todos conocen y que si la escuchas corres peligro que se te quede pegada varios días.

Recientemente entrevistamos a la cantante Nena Daconte que, entre otros temas, nos contó todo sobre su próximo álbum con el que celebrará 20 años de su primer disco. Un repaso a su carrera del que ya conocemos la versión de Tenía tanto que darte que ha grabado junto a 16 voces de distintas generaciones, entre ellas Dani Fernández, Natalia Lacunza, David Otero, Álex Ubago, Rozalén, Iván Ferreiro o Mikel Erentxun.

Durante la entrevista, la cantante nos contó que la canción surgió en Vielha, un pequeño pueblo del Valle de Arán: "Tardé muy poquito. Estaba allí yo sola con la guitarra." Y que la idea nació de su "subconsciente, o sea, no sabía ni lo que quería decir ni cómo quería decirlo, pero me salió esta canción".

Durante muchos años circularon rumores, especialmente en internet, que insinuaban que la canción hablaba de un posible 'embarazo'. La propia María lo desmintió en su autobiografía "Tenía tanto que darte: Amor, música, sueños, ansiedad y locura" que publicó en 2022. En nuestra entrevista también se sinceró sobre el tema: "Antes no se explicaban las cosas. Ahora todo el mundo lo sabe todo, pero yo nunca me paraba a decir: 'No, no va de esto'."

María siempre ha abrazado que los fans hayan hecho la canción suya y le hayan dado sus propios significados por que cuando ella escuchaba la música de otros "nunca pensaba qué quería decir esa persona. Era 'a mí esto me significa esto'."

Por eso nunca corrigió a quienes le decían que el tema les ayudó a atravesar un duelo, la pérdida de un niño con cáncer o la ausencia de un ser querido: "¿Cómo les voy a decir que la canción es para otra cosa? Esa canción es para ti, conviértela en tu mantra o en lo que tú quieras".

Una canción icónica que sigue vigente hoy en día que muchas personas han hecho suya y cuya verdadera historia va mucho más allá de falsos rumores.