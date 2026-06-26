Xokas recuerda el día en que Rubius entró por primera vez a su directo: "Lo grabé para tenerlo de recuerdo toda la vida"

Mucho antes de convertirse en uno de los creadores de contenido más seguidos del panorama hispanohablante, Xokas vivía cada avance en Twitch como un acontecimiento. En aquella etapa inicial, cada nuevo seguidor, cada suscripción y cada muestra de apoyo suponían un impulso para seguir creciendo en una plataforma en la que todavía buscaba hacerse un hueco.

Uno de esos momentos quedó grabado para siempre en su memoria gracias a una visita inesperada. Durante uno de sus directos de hace seis años, Rubius entró en el chat, se suscribió al canal y regaló varias suscripciones a otros espectadores. Para muchos usuarios podría haber sido una interacción más, pero para Xokas tuvo un significado muy distinto.

El creador gallego explicó que la emoción fue tan grande que, al terminar la retransmisión, decidió guardar una grabación de ese instante. "La primera vez que Rubius entró a mi directo y se suscribió y me regaló un par de subs, me hizo tanta ilusión que, al acabar el directo, lo grabé para tenerlo de recuerdo toda la vida por si no volvía a pasar", recordó durante su último stream.

A continuación, el streamer utilizó esa anécdota para reflexionar sobre cómo ha cambiado su percepción del éxito con el paso del tiempo. Según reconoció, la ilusión que sentía entonces ya no es la misma. "Qué bonito, era una persona con ilusión. La ilusión por Twitch ya la perdí. Cuando consigues las cosas, pierdes la ilusión. Ya no volverá, pero la echo de menos", afirmó ante su audiencia.

Las declaraciones han despertado numerosas reacciones entre sus seguidores, que interpretan sus palabras como una mirada nostálgica a una etapa en la que cada pequeño logro tenía un peso especial. En la actualidad, Xokas reúne a decenas de miles de espectadores en sus retransmisiones y figura entre los streamers más influyentes de habla hispana, pero reconoce que la emoción de aquellos primeros años resulta imposible de recuperar. Precisamente por eso, aquella grabación sigue ocupando un lugar privilegiado entre sus recuerdos.