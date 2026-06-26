Sara Ismael aclara los rumores sobre su vida sentimental tras ser vista con un amigo semanas después de romper con Auron

La separación entre Sara Ismael y Auron se confirmó a principios del pasado mes de junio, poniendo fin a una de las relaciones más conocidas dentro del panorama de los creadores de contenido en español. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil discreto respecto a su vida privada y apenas se habían producido novedades sobre su situación personal.

La conversación cambió en las últimas horas después de que comenzaran a difundirse imágenes de Sara Ismael disfrutando de una fiesta en compañía de un joven con el que mostraba una actitud cercana y cariñosa. Las fotografías fueron suficientes para que numerosos usuarios empezaran a especular sobre un posible nuevo romance tan solo unas semanas después de la ruptura.

Sin embargo, la propia creadora de contenido ha querido despejar cualquier duda. En declaraciones al periodista Javi Hoyos, Sara Ismael negó que exista una relación sentimental con el joven que aparece en las imágenes. Según explicó, se trata de Ferrán, un amigo al que conoce desde hace muchos años y con el que mantiene una estrecha amistad desde hace tiempo. De este modo, rechazó que el encuentro tenga un significado más allá del vínculo personal que ambos comparten.

Pese a esa aclaración, la conversación no ha cesado en redes sociales. Parte de la atención se ha desplazado también hacia Auron, después de que el streamer no realizara su habitual emisión en directo coincidiendo con la difusión de estas informaciones. La ausencia fue interpretada por algunos seguidores como una posible reacción emocional a los rumores, aunque el creador de contenido no ha realizado ninguna declaración al respecto ni ha relacionado públicamente su decisión con lo sucedido.

Por el momento, ninguno de los dos ha ofrecido más detalles sobre su situación personal. Mientras Sara Ismael ha optado por responder directamente a las especulaciones para desmentirlas, en el caso de Auron todo lo relacionado con su estado de ánimo continúa siendo objeto de interpretaciones por parte de los usuarios. A falta de nuevos pronunciamientos, la única explicación confirmada sobre las imágenes es la facilitada por la propia futbolista: el joven con el que fue vista forma parte de su círculo de amistades desde hace años.