Auron confirma que su relación con Sara Ismael ha terminado: "Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida"

Los rumores comenzaron a circular hace unos días. Algunos seguidores habían señalado pequeños detalles que les hicieron sospechar que la pareja formada por AuronPlay y Sara Ismael podría haber tomado caminos distintos. Entre ellos, la ausencia del anillo que Sara Ismael solía mostrar en algunas publicaciones, agendas separadas durante los últimos eventos públicos y una notable reducción de las apariciones conjuntas que habían caracterizado la relación durante los últimos meses. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos se había pronunciado al respecto.

La confirmación llegó durante un reciente stream de Auron. El creador de contenido explicó que tanto él como Sara habían estado prácticamente desaparecidos durante gran parte de mayo y quiso aclarar el motivo de esa situación ante su comunidad.

"Os tengo que dar los motivos por los que, durante el mes de mayo, tanto Sara como yo hemos estado totalmente desaparecidos del mapa", comenzó explicando. A continuación confirmó la ruptura. "Tengo que deciros que ahora mismo no estamos juntos", señaló ante miles de espectadores.

Lejos de cualquier polémica, Auron quiso transmitir un mensaje de respeto y cariño hacia su ya expareja. "Sara es una persona espectacular, de las mejores personas que he conocido en mi vida", afirmó. Según explicó, la decisión no estuvo relacionada con conflictos personales, sino con una diferencia en sus proyectos y momentos vitales. "Lo que pasa es que a veces si el proyecto de vida, el momento vital, los proyectos, no acaban de coincidir, a veces no queda más remedio que despedirse", añadió.

El streamer también explicó que las últimas semanas habían estado marcadas por numerosas conversaciones entre ambos hasta llegar a una decisión consensuada. "Ha sido un mes de muchas conversaciones, de buen rollo, pero de mucho hablar hasta llegar a una conclusión", resumió.

La noticia pone fin a una relación que comenzó a finales de 2024 y que se convirtió rápidamente en una de las más queridas dentro de la comunidad de creadores de contenido. Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo tanto para Auron como para Sara Ismael, con numerosos seguidores destacando el tono respetuoso y cordial con el que ambos han afrontado esta nueva etapa.