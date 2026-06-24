Xokas se sincera sobre la paternidad y su futuro con Zeling: "Me dan ganas de ser papá, pero no la responsabilidad que conlleva"

La vida personal de Xokas se ha convertido en uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus seguidores. Aunque el creador de contenido suele centrar sus apariciones públicas en proyectos profesionales, videojuegos o actualidad de internet, en ocasiones también se presta a hablar sobre cuestiones más íntimas.

Durante una entrevista reciente con el periodista Javi Hoyos, el streamer fue preguntado por una cuestión que muchos de sus seguidores llevan tiempo planteándose: si se imagina formando una familia en el futuro. La respuesta de Xokas estuvo marcada por la sinceridad y por una reflexión sobre lo que significa realmente convertirse en padre.

"Todo el mundo a mi alrededor está siendo papá", explicó. Esa situación, reconoció, le ha llevado a pensar en la posibilidad de vivir esa experiencia algún día. Sin embargo, también admitió que la idea viene acompañada de dudas. "Me dan ganas de ser papá, pero no tengo ganas de la responsabilidad que conlleva", señaló.

Lejos de responder de manera impulsiva, el gallego quiso profundizar en el motivo de esa contradicción. Según explicó, considera que la paternidad implica dedicar tiempo, atención y energía a otra persona, algo que actualmente no está seguro de poder asumir de la forma que le gustaría. "Cuando quieres serlo tienes que tener ganas de dar tu tiempo a alguien, no quiero descuidar algo tan importante", afirmó.

La conversación también derivó hacia otro tema recurrente entre sus seguidores: la posibilidad de casarse con Zeling. La relación entre ambos ha sido una de las más comentadas dentro del panorama de creadores de contenido en español y, aunque suelen mantener ciertos aspectos de su intimidad alejados de los focos, no esconden el cariño que sienten el uno por el otro.

Preguntado directamente sobre una futura boda, Xokas respondió con cautela, dejando claro que no es algo que contemple a corto plazo. "Aún queda tiempo", comentó. No obstante, también quiso dedicar unas palabras a su pareja: "Ojalá sea con ella, yo la quiero mucho".

Más que anunciar planes concretos, las declaraciones mostraron a un Xokas reflexivo, consciente de que algunas decisiones importantes requieren algo más que ilusión para convertirse en realidad.