Xokas reflexiona sobre la muerte de Gaspi: "Es un golpe muy fuerte para la comunidad"

La noticia del fallecimiento de Gaspi en el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro ha conmocionado al mundo de internet. El creador argentino, considerado una de las voces más originales y queridas de la escena hispanohablante, ha recibido innumerables homenajes en redes sociales por parte de compañeros y seguidores.

Uno de los últimos en reaccionar ha sido Xokas. El streamer gallego abordó el tema durante una retransmisión en directo, aunque dejó claro que no se sentía cómodo profundizando demasiado en público debido a la cercanía de los acontecimientos.

"Es algo de lo que no tengo ganas de hablar aquí en vivo y en directo porque es muy triste y muy reciente", comenzó explicando. Aun así, quiso dedicar unas palabras a Gaspi desde el recuerdo personal que conservaba de él.

Xokas recordó que conoció al argentino durante La Velada y que ambos compartieron una conversación durante aquel encuentro. "Yo conocí a Gaspi en La Velada, estuvimos hablando un buen rato. Es un chaval que me cayó súper bien", afirmó.

El creador gallego destacó especialmente una cualidad que muchos de sus seguidores también han señalado durante estos días: su capacidad para hacer reír de una manera completamente única. "Un tío muy gracioso, involuntariamente gracioso. Tenía una gracia especial", comentó durante el directo.

Más allá del impacto emocional, Xokas definió la pérdida como un duro golpe colectivo. "Lo que ha pasado es realmente triste. Es un golpe muy fuerte para la comunidad de la creación de contenido hispano. Era alguien muy original", señaló.

Las palabras del streamer se suman a las de otros compañeros que han insistido en la huella que deja Gaspi, no solo por sus cifras o por sus vídeos, sino por una personalidad difícil de encajar en moldes prefabricados. Antes de cambiar de tema, Xokas dejó una última reflexión dirigida a quienes le estaban escuchando: "Mirad todo esto como una oportunidad para reflexionar sobre lo rápido que pasa la vida". Una frase sencilla que, en mitad de la incredulidad compartida, resume la sensación dominante de estos últimos días.