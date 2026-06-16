El estremecedor mensaje de Nil Ojeda tras la muerte de Gaspi: "Era el mismo helicóptero en el que subí con Ysy A"

La noticia del fallecimiento de Gaspi y del cantante Oliver Tree en un accidente aéreo en Brasil ha provocado una oleada de reacciones entre algunos de los nombres más reconocidos de internet. El creador argentino, de tan solo 23 años, era una figura especialmente querida por su creatividad, su humor y una manera de hacer vídeos que había conseguido trascender fronteras.

Entre quienes han querido expresar públicamente su dolor se encuentra Nil Ojeda. El influencer catalán recurrió a sus historias de Instagram para compartir unas palabras marcadas por la incredulidad y el impacto emocional.

"No tengo palabras. El mismo helicóptero en el que subimos con Ysy. Se nos ha ido uno de los youtubers y creadores de contenido más talentosos de la historia. Descansad en paz, Gaspi y Oliver Tree. Estoy en shock", escribió.

El mensaje no tardó en viralizarse debido al detalle que contenía. Hace unas semanas, Nil Ojeda se encontraba grabando nuevos episodios de El Mejor País de Latam, la serie en la que recorre distintos países acompañado de invitados. Durante su paso por Río de Janeiro, él y Ysy A realizaron un trayecto turístico en el mismo helicóptero que, tiempo después, se vería involucrado en el accidente.

La coincidencia ha llevado a muchos usuarios a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre cómo una experiencia cotidiana puede adquirir un significado completamente distinto con el paso del tiempo.

La figura de Gaspi deja un vacío difícil de explicar únicamente con cifras o reproducciones. Su capacidad para sorprender, improvisar y conectar con millones de personas convirtió cada aparición en algo imprevisible. Por eso, más allá de la conmoción inicial, muchos de los mensajes que han inundado las redes estos días comparten una misma sensación: la de despedir a alguien que parecía tener todavía toda una vida por delante.