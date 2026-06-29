Jorge Cyrus responde destrozado a los comentarios que recibe sobre su físico

Jorge Cyrus ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que denuncia los comentarios que está recibiendo sobre su aspecto físico. En él indica cómo, recientemente, le ha tenido que pedir a Javi Hoyos que borre un vídeo en el que le entrevistaba debido a los comentarios de odio que estaba recibiendo. Los motivos son su reciente operación estética, que para Jorge ha sido un cambio a mejor que le permite verse mucho más guapo, pero que para el público ajeno ha supuesto un motivo para hacerle bullying. Ha llegado a tal punto que el influencer ha necesitado responder.

Asegura que estaba leyendo los comentarios por la noche y le entraban ganas de llorar, de ahí que pidiera quitar el vídeo. Dice que entiende que, como figura pública que acude a eventos, está abierto a críticas de todo tipo. Pero, a la par, pide ser civilizados y que ciertos comentarios se pueden quedar en el ámbito privado. Que a él le da igual si le pasas un vídeo suyo a una amiga para meterte con él porque no lo ve, pero que si dejas comentarios en redes sociales estás haciendo daño y buscando hacer daño.

La operación a la que se sometió tuvo lugar hace ya cuatro meses. Todavía no ha recuperado toda la movilidad en la barbilla, pero considera que le ha merecido mucho la pena. Lo que le importa es que él se ve a sí mismo mucho más guapo. Pero, insiste, los comentarios como los que recibió son muy hirientes. Por suerte, su comunidad ha reaccionado de forma positiva, llenándole TikTok de comentarios de apoyo y validando sus quejas. "pues yo veo un cambio brutal y positivo en ti, se nota muchísimo y estas guapísimo Jorge", Jorge te abrazo muy muy fuerte 🫂 Por desgracia hay demasiada gente mala, insegura y envidiosa en este mundo. Yo y muchísima más gente te vemos perfecto tanto x dentro como por fuera 💖" o "A palabras necias, oídos sordos ❤️❤️❤️" son algunos de los comentarios mejor valorados.