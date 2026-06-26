TheGrefg elogia a IlloJuan a un mes de La Velada del Año 6: "Quiero que demos un combate igualado"

Cuando Ibai Llanos anunció que TheGrefg e IlloJuan se enfrentarían sobre el ring en La Velada del Año 6, el combate pasó inmediatamente a ocupar un lugar destacado entre los más esperados del evento. El duelo reunirá en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a dos de los creadores de contenido más populares del panorama hispanohablante, con estilos muy diferentes, pero una enorme capacidad para movilizar a sus comunidades.

A pocas semanas de la cita, ambos continúan mostrando parte de su preparación física en vídeos y retransmisiones. Precisamente después de reaccionar a uno de los últimos entrenamientos publicados por IlloJuan, TheGrefg quiso dedicar varios minutos a valorar el trabajo que está realizando el creador malagueño.

Lejos de recurrir a las provocaciones habituales en este tipo de eventos, el streamer murciano destacó la relación personal que mantiene con su rival. "Me siento muy afortunado de tener un combate contra IlloJuan. Es una persona que me cae muy bien y a la que admiro como creador de contenido. Es muy bonito poder subirnos a un ring juntos", aseguró durante su directo.

TheGrefg también valoró positivamente el esfuerzo que está realizando IlloJuan durante su preparación. "Me alegra ver que se está dejando la vida. Creo que su preparación será lo suficiente para que tengamos un buen combate", comentó, mostrando confianza en que ambos lleguen al 25 de julio en condiciones de ofrecer un espectáculo competitivo.

En su análisis, incluso comparó este enfrentamiento con el que protagonizó frente a WestCOL en una edición anterior de La Velada. Según explicó, considera que IlloJuan representa un desafío todavía mayor. "Juan es un rival más difícil que WestCOL", afirmó, antes de insistir en que su principal objetivo no pasa únicamente por lograr la victoria.

"Lo que de verdad quiero es que demos un buen combate, que lo hagamos muy bien y que la gente disfrute. El cuerpo me pide que sea un combate igualado, disputado", concluyó. Sus palabras reflejan el ambiente con el que ambos afrontan un enfrentamiento que, más allá del resultado, promete convertirse en uno de los momentos más destacados de la sexta edición del evento organizado por Ibai Llanos.