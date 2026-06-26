Auronplay desvela el motivo por el que ha perdido 6 kilos en el último mes

Auronplay esta sumergido en la intensidad de el servidor Minecraft EXTR3MO, la serie que está dominando el contenido en la comunidad hispiana. Mientras charlaba tranquilamente con el chat llegó la pausa para cenar en la que reveló como se encuentra tras su reciente ruptura con Sara Ismael.

Durante ese parón cuando el creador de contenido se sinceró ante miles de personas y soltó una confesión que cogió a todos por sorpresa. "He perdido 6 kilos en un mes, amigos", reconoció sin darle demasiada importancia. Lejos de adornarlo, Auron fue directo. "En el mes de junio he perdido 6 kilos en veintipico de días", aseguró, dejando claro que no se trataba de ninguna broma ni de una exageración para la cámara.

El motivo, sin embargo, no tenía nada que ver con dietas ni con horas extra en el gimnasio. La explicación era mucho más sencilla y mucho más humana: simplemente, no le apetecía comer. "Pasa tip: no comer. Se te quita el hambre. Se te cierra el estómago y no te entra nada, y así estuve veintipico de días", explicó tirando de su humor habitual para quitarle hierro al asunto.

El streamer no quiso profundizar más ni entrar en detalles sobre lo que había detrás de esa falta de apetito. Tampoco hizo falta. Su confesión llega apenas unos días después de confirmar su ruptura con Sara Ismael, una relación que comenzó a finales de 2024 y que se había convertido en una de las más queridas de la comunidad.

Eso sí, Auron quiso lanzar un mensaje tranquilizador para todos los que le estaban escuchando al otro lado de la pantalla. Lo peor parece haber quedado atrás y, poco a poco, las cosas vuelven a su sitio. "Ahora estoy recuperando el apetito", confirmó. Una buena noticia para sus seguidores, que respiraron aliviados al ver que su 'streamer' favorito parece volver a estar bien.