AuronPlay revela que Mojang financió Minecraft Extremo 3: "Hice una serie de Minecraft y la pagó Minecraft, me hace ilusión"

Minecraft Extremo regresó este mes con una tercera edición que ha reunido nuevamente a algunos de los creadores de contenido más conocidos del panorama hispanohablante. La serie, caracterizada por su elevada dificultad, la tensión constante y las eliminaciones permanentes, llevaba años siendo una de las experiencias más recordadas por los seguidores del juego.

Ahora, cuando el proyecto acaba de arrancar, AuronPlay ha revelado un detalle hasta ahora desconocido sobre cómo se gestó esta nueva entrega. Durante uno de sus últimos directos, el streamer explicó que la iniciativa no surgió únicamente de los organizadores, sino también del interés mostrado por los responsables del propio videojuego.

"Realmente se ha hecho Minecraft Extremo 3 porque la gente de Minecraft vino y nos dijo: queremos que hagáis la tercera edición", comentó el creador de contenido ante su audiencia.

La confesión llamó especialmente la atención por tratarse de una colaboración poco habitual. A lo largo de los años, Minecraft ha sido protagonista de innumerables series creadas por streamers y youtubers de todo el mundo, pero no es frecuente que Mojang impulse directamente un proyecto de estas características.

AuronPlay incluso reconoció la ilusión que le produjo la situación. "Otra cosa que me llevo para mi currículum: hice una serie de Minecraft y la pagó Minecraft. Me hace ilusión, es algo que nunca había pasado y es muy bonito", afirmó entre risas.

Las palabras del streamer también sirven para entender la dimensión que ha alcanzado Minecraft Extremo dentro de la comunidad. Lo que comenzó como una serie extrema basada en la supervivencia se ha convertido con el paso de los años en uno de los eventos más esperados por los aficionados al juego.

La tercera edición arrancó hace apenas unos días y ya acumula millones de visualizaciones repartidas entre los distintos participantes. Aunque todavía es pronto para saber qué ocurrirá en el futuro, las declaraciones de Auron dejan entrever que Minecraft Extremo ha trascendido el ámbito de las comunidades de creadores para captar también la atención de la propia compañía detrás de uno de los videojuegos más exitosos de la historia.