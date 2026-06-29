Ibai revela novedades sobre la Velada del Año 6: cuántos artistas actuarán y cómo aumentará la presencia de Latinoamérica

Hemos entrado en la cuenta atrás para la Velada del Año 6, y este año tiene la particularidad de que los artistas invitados están tardando en confirmarse más de lo habitual. Dados los comentarios que estaban surgiendo en redes en torno a este tema, Ibai ha decidido aprovechar el último de sus streams para aclarar cuál es la situación actual y por qué hay ciertas informaciones sobre el evento que están haciéndose esperar.

Los artistas invitados de la Velada del Año 6 no están todavía confirmados, y aunque a Ibai le habría gustado revelar los nombres hace ya tiempo, no le ha quedado más remedio que esperar a tener el OK de todos los implicados. Este año habrá menos actuaciones que en las ediciones anteriores, cinco en total, pero sí que habrá varios artistas extra que harán su aparición durante las entradas de los participantes.

Por otro lado, Ibai también ha aprovechado la ocasión para explicar con más profundidad cómo ha decidido introducir la representación latinoamericana en el evento: además de que tres de los cinco jueces serán latinos, algo que ya se sabía desde hace varias semanas, uno de los dos árbitros será de Latam y se invitará a dos conocidos comentaristas latinoamericanos para que den voz al evento junto a Ibai. Todos estos cambios han sido muy apreciados por sus seguidores del otro lado del charco, y es de esperar que esta nueva representación latinoamericana calme por fin las críticas que tenía la Velada del Año desde hace tiempo, en lo que a omnipresencia española se refiere.