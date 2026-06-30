RECUPÉRATE, VIEJITO
AuronPlay anuncia su marcha temporal de los streams: "No estoy dando mi 100"
El streamer AuronPlay ha explicado a su comunidad que ha decidido dejar los streams durante un tiempo, tras terminar Minecraft Extremo 3. Según ha contado, no está satisfecho con la energía que está mostrando en directo, y prefiere centrarse en desconectar y recuperar las ganas.
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Las últimas semanas han sido especialmente complicadas para AuronPlay. Su ruptura con Sara Ismael, aunque fue anunciada de forma calmada, ha dejado tocados a ambos; y aunque Sara se ha retirado del ojo público para recuperarse de este golpe, Auron ha decidido seguir con su actividad como streamer para participar en proyectos como Minecraft Extremo 3, creada por él y cuyo éxito depende, en gran parte, de que las grandes figuras del streaming participen. Ahora que este formato va a llegar a su fin, AuronPlay ha explicado a sus seguidores que prefiere retirarse de los streams de forma temporal para recuperar energías y centrarse en sanar las heridas que, muy seguramente, todavía tiene abiertas tras una ruptura tan reciente.
Dado que estamos a punto de entrar en pleno verano, es probable que AuronPlay no regrese a los streams hasta septiembre. No son pocos los que han criticado que no haya aguantado hasta el cierre de su propia serie, y muchas malas lenguas lo han tachado de exagerar por retirarse debido a una ruptura sentimental. Por suerte, unas cuantas voces con un poco más de raciocinio han señalado la crueldad de este tipo de comentarios, que revelan la poca empatía que una buena parte de la audiencia de Twitch muestra con sus creadores más conocidos.
Si todo va bien, el verano y las vacaciones servirán para que AuronPlay recupere sus ganas de emitir en directo y reconectar con su audiencia. Habrá que ver si decidirá dar señales de vida a través de sus redes o si, directamente, desaparecerá hasta nuevo aviso. Sea como sea, lo importante es que cierre de forma definitiva el capítulo que queda atrás y que retome su trabajo dando el 100%. ¡Ánimo, viejito!
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