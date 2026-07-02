Ibai confirma los artistas de La Velada del Año VI y se guarda cinco sorpresas

Cada vez queda menos para que La Velada del Año VI convierta el Estadio de La Cartuja de Sevilla en el mayor espectáculo de Twitch. Como ya es tradición, los combates de boxeo entre creadores de contenido volverán a estar acompañados por actuaciones musicales, y este miércoles Ibai Llanos ha revelado los cinco primeros artistas que actuarán el próximo 25 de julio.

Los nombres elegidos han sido Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK & La Pantera y Anuel AA, un cartel que mezcla artistas nacionales e internacionales y que, una vez más, busca atraer a públicos muy diferentes. Sin embargo, el streamer también ha confirmado que todavía quedan cinco artistas invitados por anunciar. "Además de estos cinco artistas, habrá otros cinco artistas invitados, pero eso será una sorpresa para el día 25 de julio. Algunos saldrán con los boxeadores en la salida y otros vendrán de sorpresa a Sevilla", ha explicado durante la presentación.

Aunque todos los artistas han generado expectación, el anuncio de Anuel AA ha sido el que más conversación ha provocado en redes sociales. El puertorriqueño regresará a La Velada dos años después de su actuación en la cuarta edición, una actuación que estuvo rodeada de polémica por los problemas técnicos y las críticas que recibió tras subirse al escenario.

No han tardado en aparecer comentarios recordando aquel momento, con mensajes como "Después de la que te lió y le vuelves a traer", mientras otros usuarios han bromeado preguntándose si esta vez "llegará a tiempo". Aun así, muchos seguidores consideran que esta puede ser la oportunidad perfecta para que el artista se quite la espina de aquella actuación.

Los artistas sorpresa que ya imaginan los fans

Si algo ha conseguido Ibai con este anuncio es alimentar las teorías. El creador de contenido ha dejado claro que todavía quedan cinco artistas sorpresa, por lo que las redes sociales ya han comenzado a especular con quiénes podrían completar el cartel.

Uno de los nombres que más fuerza ha cobrado es el de Quevedo. El cantante canario podría aparecer durante la salida de Lucho RK y La Pantera, con quienes mantiene una buena relación y ha colaborado en distintas ocasiones. Ver a los tres juntos sobre el escenario sería uno de los momentos más celebrados por el público.

Lucho RK y La Pantera I Quevedo | Instagram Lucho RK I Instagram Quevedo

Otra teoría apunta a Spok Sponha, que podrían acompañar a IlloJuan durante su entrada al ring interpretando alguno de los temas del disco Mesón Masón, el proyecto musical que han lanzado recientemente bajo su alter ego Los Diozes y que ha dado mucho que hablar en internet. Y quien sabe... quizás también podamos ver a El Xokas cantando CHEKI, su featuring junto a los malagueños que ha roto internet con millones de escuchas.

Illojuan, Xokas y SpokSponha en la cación CHEKI | Youtube Illojuan

Precisamente relacionado con IlloJuan también aparece otro nombre: Lola Índigo. La cantante y actual pareja sentimental del streamer podría sorprender al público acompañando a su novio en uno de los momentos más esperados de la noche, una posibilidad que muchos seguidores consideran bastante plausible.

Por su parte, Aitana también se ha convertido en una de las artistas más mencionadas por los fans. Su posible aparición junto a Plex, con quien mantiene una relación, convertiría su entrada en uno de los momentos más virales de toda la velada.

Por ahora, ninguna de estas actuaciones ha sido confirmada por Ibai Llanos. Habrá que esperar al 25 de julio para descubrir si alguna de las teorías termina haciéndose realidad o si, una vez más, el streamer consigue sorprender con invitados completamente inesperados.