Sofía Surferss responde a los haters por la actuación circense de Lola Lolita en el Lola Lolita Land

La polémica en torno a la actuación circense de Lola Lolita en el Lola Lolita Land ha continuado generando reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado el resultado del espectáculo. El evento, celebrado bajo la temática de circo en esta edición de Lola Lolita Land, incluyó distintas performances escénicas en las que la creadora de contenido participó junto a otros artistas invitados.

En ese contexto, Sofía Surferss ha publicado un vídeo en TikTok en el que responde directamente a los comentarios críticos que han circulado en los últimos días. En su mensaje, la influencer defiende el esfuerzo realizado durante la actuación y cuestiona la facilidad con la que se juzgan este tipo de propuestas desde redes sociales.

"Lo de la gente criticando la actuación de Lola, diciendo: vaya mierda. Pues súbete tú", expresó en el vídeo. Sofía Surferss insistió en que la actuación no debe evaluarse como si se tratara de un número profesional de circo, sino como parte de un espectáculo artístico dentro de un evento personal. "¿Tú crees que es una profesional del circo? Bastante que lo ha intentado", añadió.

Durante su intervención, la creadora de contenido también hizo referencia al proceso de aprendizaje y a los errores dentro de este tipo de actuaciones. Señaló que incluso ella misma es capaz de reírse de sus propios fallos cuando los revisa posteriormente, subrayando que el espectáculo no debe interpretarse desde una exigencia técnica extrema.

Las críticas hacia la actuación de Lola Lolita se han centrado principalmente en la ejecución de algunos ejercicios incluidos en el show. Sin embargo, otros usuarios han defendido el carácter lúdico del evento y el hecho de que se trate de una propuesta vinculada a la creación de contenido y no a algo profesional.

El debate ha reabierto también la conversación habitual sobre la exposición pública de los creadores de contenido cuando participan en eventos en vivo. La visibilidad masiva de estas actuaciones hace que cualquier detalle pueda ser analizado y difundido en cuestión de minutos, amplificando tanto las críticas como las defensas del espectáculo.

Por ahora, ni Lola Lolita ni la organización del festival han realizado nuevas declaraciones tras la polémica surgida en redes sociales.