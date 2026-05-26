Elena Gortari reflexiona sobre el verano, el cuerpo y las inseguridades: "Todas tenemos nuestras inseguridad y decimos que no a planes"

El debate sobre la imagen corporal vuelve cada año con la llegada del verano. Las redes sociales se llenan de publicaciones sobre entrenamientos, cambios físicos y consejos para alcanzar el llamado "cuerpo perfecto", un concepto cada vez más cuestionado por creadores de contenido y especialistas en salud mental. En este contexto, Elena Gortari ha compartido una reflexión personal en TikTok que ha generado una amplia conversación entre sus seguidores.

La influencer explicó que ha decidido dejar de seguir a perfiles cuyos contenidos le provocaban inseguridad o ansiedad. "A todas esas influencers que están todo el día metiéndome en la cabeza unos estándares o hábitos o comentarios dañinos las he dejado de seguir", afirmó en el vídeo. Según explicó, considera importante cuidar también el entorno digital que consume diariamente.

Durante su intervención, Gortari rechazó la idea de que las personas deban "prepararse" físicamente para el verano o dedicar todo el año a modificar su cuerpo de cara a unos meses concretos. "No tenemos por qué estar todo un año trabajando un cuerpo perfecto para el verano", señaló. También advirtió sobre la normalización de hábitos que pueden parecer saludables en redes sociales aunque, según dijo, no siempre lo sean realmente.

La creadora de contenido habló además de las inseguridades que muchas personas experimentan en situaciones cotidianas. Comentó que existe gente que evita determinados planes por miedo a mostrar su cuerpo y criticó la falta de representación de cuerpos reales en internet. "Todas tenemos celulitis, ¿por qué no vemos a nadie con celulitis en Internet?", planteó.

Uno de los mensajes centrales del vídeo estuvo relacionado con la percepción social del cuerpo en espacios como la playa o la piscina. Gortari defendió que las inseguridades personales suelen ocupar más espacio en la mente de quien las sufre que en la de quienes le rodean. "Nadie se va a acordar de tu barriga en la playa, solo de lo bien que se lo han pasado contigo", aseguró.

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que han compartido experiencias similares relacionadas con la presión estética y la comparación constante en redes sociales.