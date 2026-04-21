Elena Gortari cree que su Gortari Studio se va a convertir en una marca de lujo

La influencer Elena Gortari puso en marcha su marca de moda con una estrategia centrada en el desarrollo progresivo del producto y la construcción de una identidad propia. Desde sus inicios, Gortari Studio ha evolucionado apoyándose en una base digital y en una comunidad que sigue de cerca cada lanzamiento.

En una intervención reciente en directo, la diseñadora detalló el enfoque económico y creativo que está aplicando al proyecto. "Todo lo que gano lo reinvierto en la marca. Podríamos ser cutres y ahorrar dinero, pero tengo la visión de que Gortari se va a convertir en una marca de lujo", explicó. La decisión de reinvertir los ingresos responde, según sus palabras, a una estrategia de crecimiento a medio y largo plazo.

Gortari insistió en que su motivación va más allá de la rentabilidad inmediata. "Yo veo en mi mente en lo que se va a convertir esto. Yo no lo hago solo por dinero, que también, pero lo hago porque veo algo grande en el futuro", afirmó, subrayando la importancia de la proyección que tiene sobre el desarrollo de la firma.

El proceso de consolidación de una marca en el sector de la moda implica, en muchos casos, una inversión continuada en diseño, producción y comunicación. En este sentido, la creadora destacó el nivel de implicación personal que requiere el proyecto. "Me da igual lo cansada que estoy, porque lo veo tanto, confío tanto en la marca y en el proyecto y en los productos que estamos sacando", señaló durante la retransmisión.

El planteamiento de Gortari se alinea con el de otras firmas emergentes que buscan posicionarse en segmentos superiores del mercado a través de una identidad diferenciada y una narrativa de marca clara. En su caso, el objetivo pasa por consolidar una propuesta que, con el tiempo, pueda competir en el ámbito del lujo.