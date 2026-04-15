Elena Gortari, Fabiana Sevillano y Marina Barrial, juntas en portada tras su mal rollo: "Tiene pinta de que fue una situación tensa"
Las influencers Elena Gortari, Fabiana Sevillano, Marina Barrial y Aitana Soriano han protagonizado la última portada digital de Cosmopolitan, a pesar de los enfrentamientos que han tenido recientemente. Sus seguidoras han comentado la tensión que se aprecia en la sesión de fotos.
Los piques entre creadores de contenido son la gasolina que alimenta a los amantes del cotilleo más jóvenes. Los influencers se han convertido en los nuevos protagonistas de las noticias del corazón, así que sus idas y venidas, sus amores, rupturas, desengaños y peleas son el tema principal del que muchos hablan cuando entran en redes. Dentro del panorama influencer español más joven, hay cuatro nombres que suenan muy a menudo: Elena Gortari, Fabiana Sevillano, Marina Barrial y Aitana Soriano. Las cuatro han accedido a posar juntas para la última portada digital de la revista Cosmopolitan en su edición española, a pesar de que hace solo un par de meses que existió un choque entre ellas.
Por lo que parece, hace tiempo que existen ciertos resquemores entre, por un lado, Fabiana Sevillano y Marina Barrial y, por otro lado, Elena Gortari. Eso llevó a que hace cerca de dos meses existiese un pequeño drama entre ellas cuando varias de ellas anunciaron sorteos similares para el mismo día, después de que Elena Gortari pasase varias semanas hablando de que lo iba a hacer, y de que iba a invertir una buena cantidad de dinero en ello. El asunto acabó con Gortari subiendo imágenes medio llorosa a Stories, y con su hermana lanzando indirectas sobre que el contenido de Elena era el original, y que el resto la habían imitado.
Por eso ha sido enorme la sorpresa de sus seguidores al comprobar que Elena Gortari, Fabiana Sevillano, Marina Barrial y Aitana Soriano han posado juntas para esta revista, sin haber resuelto, aparentemente, ese asunto por el que chocaron hace un par de meses. Muchos han comentado que tanto la portada como, sobre todo, el BTS de la sesión de fotos muestra la tensión que parece haber todavía entre ellas.
Aunque Marina Barrial y Fabiana Sevillano han compartido en sus redes esta portada, Elena Gortari se ha limitado a subir capturas de la entrevista y una foto junto a Aitana Soriano, la única de las tres con la que no ha tenido problemas. Todo apunta, pues, a que esta portada ha sido un compromiso adquirido con la marca de joyas que sponsoriza a las cuatro influencers, y que es probable que hayan tenido que tragarse sus piques para posar juntas. ¡Profesionalidad ante todo!
