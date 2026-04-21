Jordi Wild revela que trabaja en una novela de terror ambientada en el siglo XII
El creador de contenido Jordi Wild ha anunciado un nuevo proyecto alejado de su actividad habitual. Durante una conversación en The Wild Project, explicó que se encuentra inmerso en la escritura de una novela de terror que podría tardar varios años en completarse.
El anuncio se produjo en su propio podcast, donde detalló el proceso creativo y el enfoque de la obra.
Según explicó, se trata de una ficción que no gira en torno a su figura pública. "Estoy haciendo una ficción, pero no una ficción sobre Jordi Wild", señaló, subrayando su intención de desvincular este trabajo de su identidad como creador de contenido. La novela, además, se sitúa en el siglo XII y se enmarca dentro del género de terror.
El proceso de escritura, tal como lo describe, sigue una rutina intensiva. "Empiezo a escribir a las 10 de la noche y termino a las 6 de la mañana, escribo cada día muchas horas. Y no me está costando, me está encantando", afirmó. Este ritmo sostenido se ha mantenido durante un periodo prolongado, lo que ha permitido avanzar de manera constante en el desarrollo del texto.
En cuanto a los plazos, Wild estima que el proyecto podría requerir alrededor de dos años más para completarse, aunque asegura que el progreso es firme. "Llevo mucho tiempo con esto y creo que me va a tardar unos dos años terminarla, aunque está avanzando muy bien", indicó durante la conversación.
El creador también expresó altas expectativas sobre el resultado final, situando esta obra por encima de otros trabajos previos. "Creo que va a ser lo mejor que he hecho en mi vida. Creo que va a ser la obra que yo, cuando me muera, diré: esto es lo mejor que he hecho, más que el podcast, más que el Dogfight", declaró. Asimismo, mencionó que algunas personas cercanas ya han tenido acceso a fragmentos iniciales, con reacciones que, según él, han sido positivas.
El proyecto supone una incursión en el ámbito literario para una figura conocida principalmente por su presencia en plataformas digitales, ampliando su actividad hacia un terreno creativo distinto.
