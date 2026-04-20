Rubius abandona un directo tras enfadarse con su chat por criticar su manera de jugar

Durante una de sus últimas retransmisiones en Twitch, Rubius protagonizó un episodio poco habitual en su canal. El creador de contenido se encontraba jugando a Detroit: Become Human cuando comenzaron a acumularse comentarios críticos por parte del chat en relación con sus decisiones dentro del juego.

La interacción constante con la audiencia es uno de los rasgos distintivos del streaming en directo, pero también puede derivar en situaciones de fricción. En este caso, la reiteración de mensajes cuestionando su forma de jugar acabó generando un clima de incomodidad que llevó al streamer a interrumpir la emisión antes de lo previsto. Posteriormente, el vídeo completo —conocido como VOD— fue eliminado de su canal.

Horas más tarde, en una nueva retransmisión, Rubius abordó lo sucedido y contextualizó su reacción. "Ya estoy chill. A veces pasa, hay momentos así en la vida, no pasa nada. Hay momentos en los que hay que hacer purga. Y hay momento en los que uno se levanta con mal pie", explicó ante su audiencia. El streamer reconoció que el cúmulo de críticas influyó directamente en su decisión: "Juego a un juego y veo que todo el mundo está criticando cómo juego, pues pienso que lo juego fuera directo y lo disfruto más".

También reflexionó sobre el papel del chat en sus emisiones: "Algunos dirán que no haga caso al chat, pero entonces ¿para qué hago stream?". En su relato, subrayó que la situación no respondió a una minoría aislada, sino a una sensación generalizada durante ese directo concreto. "Ayer justo no fue la minoría ruidosa, así que dije ¿para qué voy a seguir en stream? No tengo un jefe y puedo hacer las horas de directo que quiera. Si veo que no hay buenas vibes, ¿para qué seguir?".

Rubius añadió que revisará algunas dinámicas habituales en su canal, como las encuestas para decidir a qué jugar: "Mi error ayer también fue hacer encuesta, tengo que dejar de hacer encuestas para que la gente decida a qué voy a jugar. Debería ponerme a jugar a lo que quiera. Es lo mejor a partir de ahora".