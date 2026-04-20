Xokas revela por qué rechaza participar en La Velada del Año: "Ibai me ofreció cientos de miles de euros y ni aun así"

Durante los meses previos al anuncio oficial de los combates de La Velada del Año 6, uno de los cruces que más interés generó fue el posible enfrentamiento entre Xokas e IlloJuan. La expectación en torno a este duelo creció en redes sociales y comunidades de streaming, aunque finalmente no se materializó.

El evento, impulsado por Ibai Llanos, ha consolidado en los últimos años un formato que combina espectáculo y deporte, reuniendo a creadores de contenido en combates de boxeo preparados durante meses. En esta edición, IlloJuan sí estará presente, pero lo hará enfrentándose a TheGrefg en uno de los combates principales.

La ausencia de Xokas, uno de los nombres más mencionados durante la fase de rumores, ha sido ahora explicada por el propio creador gallego en una retransmisión reciente. Según relató, ha rechazado participar en varias ocasiones, incluyendo propuestas anteriores y posibles combates futuros. En sus palabras, la decisión no responde a una cuestión económica, pese a que las cifras ofrecidas alcanzaban "cientos de miles de euros".

El motivo principal, según detalló, se encuentra en el nivel de exigencia física que implica la preparación para el evento. Xokas hizo referencia a los entrenamientos intensivos que siguen los participantes, con dobles sesiones diarias durante semanas, algo que asegura no estar dispuesto a asumir. En ese sentido, mencionó haber coincidido recientemente con IlloJuan, aludiendo al esfuerzo visible en su preparación.

El streamer insistió en que su negativa se mantendrá en futuras ediciones, independientemente de los rivales propuestos o de la cuantía económica. Mientras tanto, La Velada del Año 6 continúa perfilando su cartel con algunos de los nombres más destacados del panorama, manteniendo el interés en torno a los combates confirmados y a los que quedaron en el camino.