El primer combate de la Velada del Año 6 que peligra: LaParce no quiere pelear, pero deberá cumplir el contrato

La Velada del Año 6 está cada vez más cerca, y son pocas las ediciones de este evento en las que no hayan ocurrido cambios de última hora en el line-up de combatientes. Las lesiones son la causa principal de que las personas se bajen del evento y deba buscarse a un sustituto aceptable, y ha habido ocasiones en las que el margen para encontrar a alguien nuevo ha sido tan escaso que la misma persona ha tenido que pelear dos veces en la misma edición. Ahora, LaParce ha revelado que, si hubiese sido por ella, habría abandonado hace unos días su preparación para La Velada del Año 6, en la que combatirá contra la influencer Fabiana Sevillano; pero, por cuestiones contractuales, está obligada a seguir.

Este clip ha sido obtenido de uno de los primeros streams que LaParce ha hecho después de que se confirmase su ruptura con el también streamer Juan Guarnizo. Como era de esperar, el estado de ánimo de LaParce no es el adecuado para estar concentrada en un evento tan exigente como La Velada del Año, y es por eso que planteó la posibilidad de que se retirase del cartel. Por desgracia para ella, la normativa no contempla la falta de ánimos como una justificación para romper su compromiso de pelear, así que tendrá que seguir con su entrenamiento y dar todo lo que pueda.

Las reacciones a este clip han sido bastante negativas, sobre todo entre aquellos que no están al tanto de la situación personal de LaParce. La han acusado de no tener sentido del compromiso, como si esas ganas de no combatir fuesen un capricho del momento. Por suerte, los seguidores de la streamer saben de sobra cuáles son las razones que le han llevado a plantearse abandonar, así que es poco probable que este asunto tenga consecuencias negativas para ella.