Las señales de ruptura entre Juan Guarnizo y LaParce a pocos meses de La Velada

Las rupturas entre creadores de contenido siempre son difíciles de digerir para sus correspondientes audiencias, y es por eso que la posible separación de Juan Guarnizo y LaParce ha hecho que las redes se entristezcan. Después de una época tumultuosa en el aspecto romántico, en la que el fin de la relación de Juan Guarnizo y AriGameplays y los siguientes intentos del streamer por encontrar una nueva pareja generasen mucho revuelo, parecía que las aguas se habían calmado por fin junto a Vale 'LaParce', pero no.

Los seguidores de ambos se han sorprendido al recibir mensajes en los que los dos contaban, por separado, que no estaban teniendo un buen momento y que preferían tomarse un descanso. Eso, sumado a que han dejado de seguirse en redes, revela, como mínimo, que están pasando por un bache importante. Aunque ninguno de los dos ha dado especificaciones sobre las razones de su malestar, muchos han supuesto que han debido de sufrir un desencuentro importante, dada la contundencia de su unfollow en redes.

Por supuesto, habrá que esperar a que alguno de ellos haga emisiones en directo para que quizá decidan explicar qué es lo que ha ocurrido. Para LaParce será, sin duda, un obstáculo en su preparación para La Velada del Año 6, en la que peleará contra Fabiana Sevillano y para la que lleva meses entrenando.

Las reacciones en redes han sido, por un lado, de apoyo a ambos y, por otro, de las típicas mofas con respecto a la vida romántica de Juan Guarnizo, en las que se señalaba su mala suerte con esto de las relaciones. ¡Si efectivamente han decidido terminar su noviazgo, solo queda desearles una pronta recuperación y todo el ánimo!