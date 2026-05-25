IlloJuan se rompe durante uno de sus entrenamientos y confiesa que está siendo muy duro

Desde que se confirmó su combate contra TheGrefg como pelea principal de La Velada del Año 6, IlloJuan ha compartido gran parte de su preparación a través de vídeos y directos. El streamer malagueño ha mostrado sesiones de cardio, ejercicios de fuerza, sparrings y cambios físicos evidentes, pero también está enseñando el desgaste mental que supone afrontar un reto de este nivel.

En su último vlog de YouTube, uno de los momentos más comentados llegó al finalizar una sesión de entrenamiento especialmente exigente. Sentado junto a su entrenador y todavía intentando recuperar el aliento, IlloJuan terminó emocionándose mientras hablaba de cómo está viviendo toda la experiencia.

"No es el dolor físico, es la cabeza. Yo esto no lo controlo, me sale", confesó. El streamer explicó que el boxeo y la presión de la preparación están haciendo aflorar emociones que normalmente mantiene ocultas. "Cada uno tenemos nuestras cosas dentro y esto lo que hace es sacarlas", añadió durante la conversación.

Lejos de dramatizar la situación, IlloJuan quiso dejar claro que no se siente derrotado ni arrepentido de haberse apuntado al evento. "No estoy hundido, es simplemente que han sido muchas emociones y hoy me han salido", comentó. También reconoció que el proceso está siendo más complejo de lo que imaginaba mentalmente: "Sé que me he metido en una cosa que no es fácil".

El vídeo ha provocado una gran reacción entre sus seguidores, muchos de los cuales han destacado la honestidad con la que está documentando su preparación. En redes sociales, numerosos usuarios han valorado especialmente que el creador de contenido muestre no solo la transformación física, sino también la presión psicológica que implica preparar un combate de estas características.

A medida que se acerca la fecha del evento, el enfrentamiento entre IlloJuan y TheGrefg continúa generando una enorme expectación, tanto por el nivel mediático de ambos como por el contraste entre sus perfiles y formas de afrontar el desafío.