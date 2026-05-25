Javi Hoyos revela que Uy Albert fue su primer novio y recuerda cómo descubrió su sexualidad

Durante su participación en el último programa de Reyes del Palique, Javi Hoyos decidió apartarse por un momento de los temas de actualidad y el entretenimiento para hablar de sí mismo. Acostumbrado a comentar la vida de otros rostros conocidos, el periodista confesó en una entrevista una experiencia que, según explicó, nunca había contado públicamente y que considera clave en su vida personal.

"Me costó mucho darme cuenta de que era gay", explicó. Durante la conversación, recordó cómo durante su etapa escolar recibió insultos homófobos de manera constante, algo que le llevó a rechazar durante años cualquier posibilidad relacionada con su orientación sexual. "Me habían dicho muchísimo "marica" en el cole y yo lo rechazaba con todas mis fuerzas", comentó.

El creador de contenido explicó que, durante mucho tiempo, siguió relacionándose sentimentalmente con chicas pese a no sentirse realmente conectado emocionalmente. Todo cambió cuando conoció a Uy Albert, con quien comenzó a compartir tiempo y aficiones. Según contó, ambos quedaron para ver juntos el último capítulo de la serie Vis a Vis y aquella noche marcó un antes y un después en su vida.

"Aquella fue la primera vez que me enrollé con un chico", recordó Hoyos. El periodista aseguró que necesitaba vivir esa experiencia desde la confianza y la comodidad emocional para poder entender realmente lo que sentía. "Yo necesitaba un chico con el que me sintiese a gusto", añadió.

La confesión ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la naturalidad con la que ambos han hablado siempre de su pasado y de sus experiencias personales. También ha sido aplaudida la sinceridad de Hoyos al abordar las dificultades internas que atravesó antes de aceptar plenamente su identidad.

Actualmente, Javi Hoyos está casado y explicó que aquel momento junto a Uy Albert fue determinante para llegar al punto en el que se encuentra hoy. Una historia íntima que, lejos del foco habitual del entretenimiento digital, mostró una faceta mucho más personal del comunicador.