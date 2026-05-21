Lluna Clark sorprende al asegurar que en el universo streamer "hay mucho cuerno"

No es novedad si decimos que en el universo de la creación de contenido los rumores sobre posibles infidelidades están a la orden del día. Ahora, ha sido Lluna Clark la que ha destapado el pastel al hablar sobre este tema en directo. Las declaraciones de la streamer han circulado ampliamente en plataformas como TikTok y X, donde fragmentos de su directo han sido compartidos y comentados por usuarios del entorno streamer y seguidores de la cultura digital. Sus palabras han abierto un debate recurrente en torno a la vida privada de los creadores de contenido y la exposición constante a la que están sometidas sus relaciones personales.

Durante su reflexión, la creadora de contenido describió un ambiente en el que, según su percepción, las relaciones sentimentales pueden volverse inestables con facilidad. "Hay mucho folleteo por ahí, muchos se quieren liar con unos y otras", afirmó. En la misma línea, añadió que en ese contexto "engañan a unas, engañan a otras", en referencia a las dinámicas de infidelidad que hay dentro del entorno.

Lluna Clark también señaló que, con la edad, la percepción de estas situaciones cambia. "Cuando esto te pilla más mayor no te engaña, porque pasas de rollos así", comentó, sugiriendo que la experiencia influye en la forma de gestionar este tipo de relaciones. Sin embargo, matizó que cuando estas dinámicas afectan a personas más jóvenes pueden vivirse de manera distinta.

"Si te pilla que tienes 17 años, por ejemplo, pues al final qué quieres que te diga", añadió durante su intervención, apuntando a la falta de experiencia como un factor relevante en este tipo de situaciones.

La streamer también aseguró haber escuchado comentarios de otros creadores en la misma línea, afirmando: "He escuchado a mucha gente decir: he estado con esta, he estado con esta otra". En ese contexto, resumió su percepción del entorno con una frase que ha sido especialmente replicada en redes: "Hay muchos cuernos por ahí".

Las declaraciones han sido recibidas de forma diversa. Mientras algunos usuarios consideran que la streamer verbaliza una realidad habitual en entornos de alta exposición pública, otros han criticado la generalización de sus palabras. Por ahora, la intervención continúa generando reacciones y debate en la comunidad digital.