Lluvia de críticas a Xokas por su comentario sobre Latinoamérica: "En 300 años les avanzamos 1500, antes eran tribus"

Xokas ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas después de lanzar algunos comentarios racistas sobre Latinoamérica. La controversia comenzó durante el episodio 375 del pódcast presentado por Jordi Wild, donde ambos debatían sobre historia, cultura y el impacto de la colonización española en América Latina. En mitad de la conversación, Xokas realizó varios comentarios que rápidamente empezaron a viralizarse en redes sociales.

"Los peruanos tienen cara de peruanos, el chileno y el mexicano también. Ahora comparten una puta lengua, tienen universidades. Nosotros en 300 años les avanzamos 1500, ellos eran tribus", afirmó el streamer durante el programa. Poco después añadió que muchas de esas comunidades "eran nómadas también".

Jordi Wild trató de matizar parte de la conversación señalando que antes de la llegada de los españoles ya existían grandes civilizaciones organizadas en el continente americano. Sin embargo, Xokas insistió en su postura: "Estaban muy subdesarrollados, por favor".

El creador continuó defendiendo que la colonización permitió a esas sociedades "utilizar correctamente sus materias primas" y disponer de "una lengua con la que poderse comunicar". Sus palabras generaron una respuesta inmediata por parte de usuarios de países como México, Chile, Perú, Colombia o Argentina, muchos de los cuales criticaron el tono y el contenido de las afirmaciones.

Numerosos comentarios recordaron que civilizaciones prehispánicas como la inca, la maya o la mexica ya contaban con sistemas políticos complejos, conocimientos astronómicos avanzados y grandes infraestructuras mucho antes de la llegada europea. Entre los ejemplos más repetidos apareció el Qhapaq Ñan, la extensa red de caminos construida por el Imperio Inca, así como los calendarios solares desarrollados por los mayas.

Las redes sociales de Xokas se llenaron durante horas de respuestas críticas, memes y debates históricos. Mientras algunos usuarios defendían que sus palabras habían sido sacadas de contexto, otros consideraron que reproducían una visión simplificada y despectiva sobre las culturas originarias de Latinoamérica.