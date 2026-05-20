IlloJuan habla sobre su combate contra TheGrefg: "Sé que voy contra un rival difícil"

Cada vez queda menos para que suene la campana sobre el ring de La Velada del Año 6, donde el combate entre IlloJuan y TheGrefg cerrará la noche. Ahora, el malagueño ha vuelto a referirse al combate durante uno de sus últimos directos, donde reconoció la dificultad del reto al que se enfrenta el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El streamer aseguró ser plenamente consciente del nivel físico y competitivo de TheGrefg, uno de los creadores de contenido más activos en el ámbito deportivo dentro del panorama español.

"Yo sé a lo que me he apuntado, sé lo que voy a hacer", comentó durante el stream. El malagueño explicó que entiende perfectamente las diferencias de experiencia entre ambos, especialmente porque TheGrefg ya participó en una edición anterior de La Velada y lleva años entrenando de manera constante.

"Sé que voy contra un rival difícil porque te puede aguantar 12 asaltos, que ya ha entrenado… Yo todo eso lo sé perfectamente", añadió. Sus palabras reflejan el respeto con el que afronta el combate, considerado por muchos seguidores como uno de los platos fuertes de esta edición del evento organizado por Ibai Llanos.

TheGrefg parte, sobre el papel, con cierta ventaja en el apartado físico. Además de mantener una rutina deportiva desde hace años, el streamer murciano ha participado en maratones y ya vivió la experiencia del boxeo amateur en La Velada del Año del pasado año, donde se enfrentó a WestCOL.

En el caso de IlloJuan, esta será la primera vez que se prepara específicamente para un combate de estas características. Aun así, el creador asegura estar entrenando intensamente y compartiendo parte de su evolución con sus seguidores.

Las declaraciones del malagueño han generado numerosos mensajes de apoyo en redes sociales, donde parte de su comunidad destaca precisamente el desafío personal que supone enfrentarse a alguien con más experiencia previa sobre el ring.