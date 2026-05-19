Pillan a Bad Gyal besándose con su nuevo novio en el aeropuerto: ¿Quién es Noah Luis Brown?

Durante las últimas horas se ha viralizado un vídeo de Bad Gyal besándose con su nuevo novio. Las imágenes del encuentro en el aeropuerto de Barcelona han terminado por despejar las especulaciones que llevaban meses circulando en torno a la vida sentimental de la artista catalana. En los vídeos difundidos en redes sociales se observa a Bad Gyal y a Noah Luis Brown intercambiando besos y abrazos mientras esperan en la terminal, acompañados de equipaje, en un ambiente distendido.

El momento llega en plena actividad profesional de la cantante, que se encuentra inmersa en la gira de su último álbum, Más cara, con conciertos programados en distintas ciudades europeas y latinoamericanas. Su agenda incluye paradas en España, Portugal, Dinamarca y una posterior extensión internacional prevista para el otoño.

El acompañante de la artista es Noah Luis Brown, un modelo internacional con trayectoria en la industria de la moda de lujo. Nacido en Basilea (Suiza), Brown fue descubierto en su adolescencia y en pocos meses inició su carrera en pasarelas internacionales. Antes de dedicarse al modelaje, recibió formación en ballet moderno, disciplina que, según fuentes del sector, influyó en su estilo y presencia escénica.

A lo largo de su carrera ha trabajado con algunas de las principales casas de moda del mundo, entre ellas Giorgio Armani, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana o Dsquared2. Su perfil combina campañas publicitarias y desfiles en distintas capitales de la moda, lo que le ha consolidado como uno de los modelos emergentes con mayor proyección en el circuito internacional.

La relación entre ambos comenzó a ser objeto de atención tras coincidir en la grabación del videoclip Un coro y ya, donde se conocieron profesionalmente. Desde entonces, diversas apariciones en redes sociales y detalles compartidos por la cantante, como ramos de flores o imágenes sin identificar, habían alimentado las sospechas sobre un vínculo sentimental.

Por ahora, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre la relación, aunque las imágenes en el aeropuerto confirman una cercanía que ya se intuía desde hace semanas.