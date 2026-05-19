Shakira lanza un ataque a Hacienda en su última publicación en Instagram tras conocerse su absolución fiscal

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira en el litigio fiscal relacionado con el ejercicio de 2011, concluyendo que no pudo demostrarse que la artista fuese residente fiscal en España durante ese año. Según la sentencia, Hacienda no acreditó que la cantante permaneciera más de 183 días en territorio español, requisito clave para considerarla contribuyente fiscal en el país. Como consecuencia, el Estado deberá devolverle más de 60 millones de euros entre sanciones, liquidaciones e intereses.

El caso llevaba abierto más de ocho años y había sido uno de los procedimientos fiscales más mediáticos relacionados con figuras internacionales del entretenimiento. La defensa de la cantante sostuvo siempre que en 2011 su actividad profesional se desarrollaba principalmente fuera de España, coincidiendo con una gira internacional de más de un centenar de conciertos.

Tras conocerse la noticia, Shakira compartió una nueva publicación en Instagram. A simple vista, el post no parecía contener ninguna referencia explícita a la resolución judicial. Tampoco el texto que acompañaba la imagen apuntaba directamente al conflicto con la Agencia Tributaria. Sin embargo, la elección musical llamó rápidamente la atención de sus seguidores.

La artista escogió Bitch Better Have My Money, uno de los temas más reconocidos de Rihanna, una canción construida alrededor de una reclamación económica directa y desafiante. La coincidencia temporal entre la sentencia y la publicación disparó las interpretaciones en redes sociales, donde muchos usuarios entendieron el gesto como una pulla irónica dirigida a Hacienda.

Aunque Shakira no ha confirmado públicamente esa intención, la publicación se viralizó en cuestión de horas y alimentó las reacciones de fans y medios internacionales. Mientras tanto, la Agencia Tributaria ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.