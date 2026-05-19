La cifra que se dejó Drake en el guante de Michael Jackson para la portada de Iceman

Recientemente al concluir el cuarto episodio de su livestream "ICEMAN", el rapero canadiense Drake paralizó la industria musical al anunciar el lanzamiento simultáneo de tres discos de estudio en solitario: Habibti, Maid of Honour e ICEMAN. Este triple asalto a las listas de éxitos es su primer gran movimiento desde For All the Dogs (2023), pero lo que realmente está incendiando las redes sociales y los medios americanos no es solo la cantidad de música nueva, sino la impactante imagen elegida para ilustrar el álbum principal de esta trilogía.

La portada de ICEMAN muestra un primer plano de una mano haciendo el gesto de "OK" sobre un fondo completamente negro. En la muñeca lleva una pulsera de la amistad donde se lee el título del disco, pero el verdadero protagonista es el guante blanco cubierto de cristales de Swarovski incrustados que viste la mano.

Lejos de ser una imitación o un elaborado trabajo de efectos digitales, medios estadounidenses como XXL Mag han confirmado que se trata del auténtico guante diseñado por Bill Whitten que Michael Jackson utilizó durante su mítica gira Victory Tour en 1984, así como en su icónica actuación de Billie Jean en los Premios Grammy de 1983. Drake adquirió esta reliquia histórica en una subasta privada por la vertiginosa cifra de 123.000 dólares.

El artista ya había presumido de esta adquisición en sus redes sociales a finales de 2023, coincidiendo temporalmente con el momento en que logró empatar el récord del Rey del Pop con la mayor cantidad de canciones número uno en el Billboard Hot 100 para un solista masculino. Ahora, ha decidido convertir esta millonaria pieza de coleccionista en el centro de su nueva era artística.

Como era de esperar, la decisión de utilizar un objeto tan sagrado para la cultura pop con fines promocionales ha levantado ampollas. Portales especializados como MJVibe reportan un fuerte descontento y una oleada de críticas (el conocido como backlash) por parte de la comunidad global de fans de Michael Jackson.

Muchos seguidores del Rey del Pop acusan a Drake de "reducir un artefacto cultural profundamente significativo a una simple estrategia de marketing", llenando plataformas como X (Twitter) e Instagram de comentarios que aseguran que el movimiento es una falta de respeto al legado de Jackson. A pesar de la polémica, la maquinaria comercial de Drake no se ha frenado: su marca de ropa, OVO (October's Very Own), ya ha puesto a la venta una línea de sudaderas oficiales inspiradas en el famoso guante por un precio de 268 dólares.

Entre sus últimas y exclusivas compras destaca una copia ultra rara del álbum Thriller firmada conjuntamente por Michael Jackson y el productor Quincy Jones, que además incluye un boceto original dibujado a mano por el propio Jackson.