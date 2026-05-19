IlloJuan reflexiona sobre el hate en Internet y asegura que ahora es "más cruel que nunca"

IlloJuan volvió a dejar uno de los momentos más comentados de la semana durante uno de sus últimos directos. El streamer malagueño, uno de los creadores de contenido más seguidos en España, dedicó varios minutos de su stream a reflexionar sobre cómo ha cambiado Internet en los últimos años y sobre el impacto que esa transformación está teniendo en la convivencia digital.

Durante su intervención, el creador explicó que, en su opinión, la relación de los usuarios con Internet ha cambiado por completo. "Antes era un sitio y ahora no es un sitio", afirmó. Según explicó, hace años la conexión a la red estaba limitada a momentos concretos del día, mientras que ahora acompaña prácticamente todas las actividades cotidianas.

"Antes era un ratito, estabas una hora y luego te salías y ya está, pero ahora te sales y vas a cagar y estás con Internet, o te vas a la cama y estás en Internet", comentó durante el directo. Para IlloJuan, esa presencia constante ha hecho que Internet deje de ser una herramienta separada de la vida diaria para convertirse directamente en parte de ella.

El streamer también señaló que esa hiperconexión tiene una doble cara. Por un lado, considera que permite estar más informado y conectado con otras personas, pero al mismo tiempo cree que ha favorecido la expansión del contenido dañino. "En cuanto a creación de contenido estamos en el peor momento", aseguró, añadiendo que actualmente "cualquiera con cualquier cosa se hace viral".

Entre los aspectos que más le preocupan mencionó la facilidad con la que se difunden bulos, desinformación y ataques personales. "Internet está más cruel que nunca con todo el mundo. Estamos en la etapa en la que más odio hay", afirmó.

Aun así, IlloJuan dejó claro que no es partidario de eliminar el anonimato en redes sociales. Su planteamiento, explicó, pasa más por establecer consecuencias reales para determinadas conductas. "Mi idea no es tanto frenar las acciones, sino que las acciones tengan consecuencias. No debería ser gratis el ciberbullying", concluyó durante el stream.