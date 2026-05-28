Naim Darrechi, detenido en el aeropuerto de Ciudad de México tras un altercado con la tripulación de un vuelo

Naim Darrechiha sido detenido hace unas horas en el aeropuerto de Ciudad de México tras protagonizar un incidente con parte de la tripulación de un vuelo. El episodio comenzó tras el aterrizaje de un vuelo procedente de Cancún con destino a Ciudad de México. Según distintas informaciones difundidas por medios mexicanos y por personas presentes en el lugar, una integrante de la tripulación habría acusado a Naim Darrechi de utilizar un vapeador durante el trayecto, algo prohibido en vuelos comerciales.

De acuerdo con los testimonios compartidos posteriormente en redes sociales, la situación se complicó cuando la tripulación aseguró además que el dispositivo podía contener cannabis. Tras ello, trabajadores de seguridad acudieron al avión y solicitaron al influencer que descendiera de la aeronave.

Mientras Darrechi era retenido, la influencer mexicana Sol León comenzó una retransmisión en directo desde el aeropuerto. En el vídeo, que rápidamente empezó a circular por TikTok y otras plataformas, puede verse cómo increpa a parte del personal del vuelo y denuncia lo que considera un abuso por parte de las autoridades y de la tripulación.

Las imágenes muestran momentos de tensión y algunos forcejeos entre el grupo de acompañantes y varias azafatas antes de la intervención policial. Durante la retransmisión, Sol León afirmó que una de las trabajadoras la había golpeado y aseguró que emprendería acciones legales. También pidió a sus seguidores que difundieran lo sucedido y grabó tanto las patrullas como a varios agentes presentes en el operativo.

Poco después, Naim Darrechi fue trasladado en un vehículo policial a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. Hasta allí acudieron también Sol León, la pareja del influencer, Katy Cardona, y un abogado mientras continuaban retransmitiendo parte de la situación en directo.

En declaraciones posteriores, Sol León defendió que el grupo había pasado todos los controles de seguridad del aeropuerto sin incidencias y aseguró que la tripulación ya sabía quiénes eran antes de embarcar. Según su versión, el cigarrillo electrónico encontrado estaba en la red del asiento y no pertenecía necesariamente al creador de contenido.

Por el momento, ni el aeropuerto, ni Viva Aerobús, ni las autoridades mexicanas han emitido un comunicado oficial detallando lo ocurrido o aclarando la situación legal exacta de Darrechi tras el incidente.