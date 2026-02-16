Logan Paul vende una carta de Pokémon por una cifra astronómica y bate un récord histórico

El universo del coleccionismo de cartas ha alcanzado una nueva cifra récord después de que Logan Paul cerrara la venta de una carta Pokémon por más de 16 millones de dólares. Se trata de una pieza excepcional dentro del juego de cartas coleccionables, considerada durante años una de las más raras y codiciadas por aficionados y expertos.

La carta en cuestión es la conocida Pikachu Illustrator, un ejemplar distribuido en Japón a finales de los noventa como premio en concursos oficiales de ilustración vinculados a la franquicia Pokémon. Su escasez —solo se emitieron unas pocas decenas— y su estado de conservación han sido factores determinantes para alcanzar un precio tan elevado en el mercado internacional.

El propio Logan Paul llevaba tiempo asociado al coleccionismo de cartas Pokémon. En el pasado ya había invertido grandes sumas en este tipo de objetos, contribuyendo además a popularizar su valor entre nuevos compradores. La operación actual supone un salto significativo respecto a cifras anteriores y consolida la tendencia al alza de este sector, que combina nostalgia, inversión y cultura pop.

Según la información difundida por medios especializados, la venta ha sido reconocida como el precio más alto pagado hasta la fecha por una carta Pokémon, superando registros previos tanto dentro de la saga como en otros ámbitos del coleccionismo de cromos y tarjetas.

Este tipo de transacciones refleja también la evolución del mercado del entretenimiento y los objetos culturales vinculados a franquicias legendarias. Lo que en su origen fue un producto dirigido al público juvenil se ha convertido en un activo de inversión para coleccionistas y fondos privados, con subastas cada vez más mediáticas.

Aunque la cifra final sorprende incluso a especialistas, el interés por piezas raras del universo Pokémon sigue creciendo, alimentado por la nostalgia generacional y la exposición constante en redes sociales. La venta protagonizada por Logan Paul vuelve a confirmar que el fenómeno trasciende el juego y se ha instalado plenamente en la economía del coleccionismo internacional.