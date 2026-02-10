Cristinini se vuelve viral por sus retoques estéticos: "Parece otra persona"

La creadora de contenido Cristinini está a tope en Twitch, pero, en las últimas horas, no son sus streams lo que más ha llamado la atención. Más allá de los contenidos, muchos espectadores han comentado su apariencia, señalando posibles retoques estéticos que han modificado algunos rasgos de su rostro.

La propia streamer ya había hablado anteriormente de intervenciones concretas. En particular, explicó que se sometió a una rinoplastia por motivos personales y estéticos, reconociendo que era una cuestión que le preocupaba desde hacía tiempo y que afrontó con cautela por el temor a que el cambio alterase demasiado su expresión. Desde entonces, algunos seguidores también han señalado un posible aumento de labios y cambios en la zona de los pómulos, aunque estos últimos no han sido confirmados públicamente.

El debate ha sido especialmente visible en X (antes Twitter), donde varios usuarios han reaccionado al verla de nuevo en directo. Comentarios como "si no veía el usuario, no tenía idea de quién era", "entré a su stream porque no entraba hace mucho y en un momento pensé que me había equivocado de canal" o "parece otra persona" reflejan la sorpresa de parte de la audiencia. Otros seguidores, sin embargo, han defendido su derecho a decidir libremente sobre su imagen.

Este tipo de reacciones no son inusuales en el entorno digital, donde los creadores de contenido están sometidos a una exposición constante y cualquier cambio físico suele amplificarse rápidamente. La propia Cristinini ha mantenido en general un tono natural al hablar del tema, evitando convertirlo en el eje principal de su actividad.

Más allá de la polémica puntual, el caso vuelve a abrir un debate recurrente sobre los estándares estéticos y la libertad individual. Y es que que las decisiones sobre la propia apariencia forman parte de la esfera personal, siempre que se adopten con información y criterio médico adecuado. Mientras tanto, la streamer continúa centrada en sus proyectos.