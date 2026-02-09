MrBeast lanza un reto millonario en la Super Bowl: un puzle imposible para ganar un millón de dólares

La presencia de grandes marcas en la Super Bowl no es nueva, pero el formato elegido este año por MrBeast introdujo un elemento poco habitual: un juego abierto al público. Durante el anuncio emitido en el descanso del partido, el popular youtuber explicó que había colocado un millón de dólares dentro de una bóveda y que el premio sería para quien lograra descifrar una serie de acertijos repartidos en distintos soportes digitales.

El proyecto se enmarca en una colaboración con Salesforce, compañía tecnológica que ha aprovechado la campaña para promocionar sus herramientas digitales. Según se explicó en el propio anuncio, los participantes pueden servirse de recursos asociados a la plataforma para tratar de interpretar las pistas ocultas y encontrar el código final necesario para optar al premio.

El formato recuerda a los denominados ARG (juegos de realidad alternativa), experiencias que combinan vídeos, webs, redes sociales y otros canales para construir un rompecabezas colectivo. Desde la emisión del spot, miles de usuarios han intentado localizar pistas, muchas de ellas aparentemente escondidas en contenidos vinculados a la campaña o difundidos posteriormente.

La magnitud del premio ha contribuido a disparar la atención mediática. Un millón de dólares constituye una cifra inusual incluso para promociones publicitarias de gran escala, lo que encaja con el estilo habitual de MrBeast, conocido por convertir los sorteos y desafíos espectaculares en parte central de su marca personal.

Hasta el momento de redacción de esta noticia no se ha confirmado que nadie haya resuelto el puzle. De hecho, los organizadores han señalado que el reto está diseñado para desarrollarse en varias fases, lo que sugiere que nuevas pistas podrían seguir apareciendo en las próximas semanas.

La campaña refuerza una tendencia creciente en la publicidad digital: transformar al espectador en participante activo. En lugar de limitarse a mostrar un producto, las marcas buscan generar conversación, interacción y viralidad, una estrategia que, en este caso, ha logrado situar el anuncio entre los más comentados de la última edición de la Super Bowl.