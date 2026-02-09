Ibai Llanos adelanta los primeros detalles de La Velada del Año 6 y confirma el número de combates de esta edición

La Velada del Año se ha consolidado en los últimos años como uno de los eventos digitales más seguidos en el ámbito hispanohablante. Organizada por Ibai Llanos, la cita mezcla combates de boxeo amateur entre figuras de internet con actuaciones musicales y una puesta en escena de gran formato, lo que ha contribuido a ampliar su audiencia edición tras edición.

De cara a la sexta entrega, el creador de contenido vasco ha empezado a ofrecer las primeras pistas. La principal novedad confirmada es el número de combates: habrá diez enfrentamientos, tres más que en la edición celebrada en 2025 en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Este incremento apunta a una duración mayor del espectáculo y a un cartel más amplio de participantes.

Llanos ya había mencionado esta cifra en el podcast de Jordi Wild, pero ahora la ha ratificado públicamente. Según explicó, la decisión responde a la dificultad de dejar fuera algunos duelos que considera especialmente atractivos. "Hay combates muy históricos, combates con rencillas personales y combates de todo tipo", afirmó, insistiendo en que el cartel completo ayudará a entender el motivo del aumento.

Otra novedad relevante es la inclusión de un combate en formato dos contra dos. No es la primera vez que vemos este tipo de enfrentamiento en La Velada. De hecho, en el pasado ha funcionado muy bien, por lo que los espectadores esperan con muchas ganas que se repita este formato.

Aunque los nombres de los boxeadores siguen sin hacerse públicos, Llanos ha deslizado que algunos participantes ya han pasado por ediciones anteriores. La estrategia de comunicación se basa, como en años previos, en desvelar información de forma gradual para mantener la atención del público durante los meses previos.

Quedan por anunciar cuestiones clave como la sede, la fecha definitiva y los artistas invitados para las actuaciones musicales. Todo indica que la organización seguirá el calendario habitual de revelaciones escalonadas, una fórmula que ha demostrado ser eficaz para sostener el interés en torno a un evento que aspira, una vez más, a batir récords de audiencia.