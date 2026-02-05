Ibai Llanos asegura tener cerrados los combates de La Velada del Año 6 y promete pistas a cambio de likes

La Velada del Año se ha consolidado desde 2021 como uno de los espectáculos más seguidos del ecosistema digital en España y Latinoamérica. Concebido como un evento de boxeo amateur entre creadores de contenido, el proyecto ha ido ampliando su alcance hasta convertirse en un fenómeno híbrido que mezcla deporte, entretenimiento en directo y actuaciones musicales de gran formato.

El organizador y principal impulsor, Ibai Llanos, ha comunicado a través de sus perfiles sociales que los combates previstos para la sexta edición ya están decididos. Sin detallar identidades ni emparejamientos, el streamer afirma conocer a todos los participantes y ha optado por retrasar los anuncios oficiales mediante una estrategia basada en la participación del público.

Según explicó en un vídeo difundido en Instagram, cada medio millón de likes desbloqueará un adelanto o pista sobre los combates. "Los sé todos. Dadle like, depende de vosotros que empiece a soltar información", señaló. El propio mensaje incorporaba un tono distendido, habitual en sus comunicaciones, incluyendo la broma de que contaría los nombres si los seguidores acudían a su casa.

El interés por los enfrentamientos sigue siendo uno de los principales motores del evento. Aunque las actuaciones musicales y las apariciones de celebridades han contribuido al crecimiento del espectáculo, la expectación suele concentrarse en los combates entre creadores conocidos de Twitch, YouTube u otras plataformas.

Entre las ausencias confirmadas figura el streamer Xokas, que ha declinado participar tras el desafío lanzado por IlloJuan en la anterior edición, alegando falta de disposición para afrontar el entrenamiento necesario. En paralelo, Llanos ha insinuado su intención de contar con artistas internacionales de primer nivel, mencionando la posibilidad de coincidir con Bad Bunny durante su estancia en España en 2026.

La fecha y los detalles finales de La Velada del Año 6 aún no se han hecho públicos, pero el anuncio ha vuelto a activar la conversación en redes, donde el evento mantiene una notable capacidad de movilización.