Así fue el curioso directo conjunto de Rubius y Kidd Keo: bailes, cartas Pokémon y momentos inesperados

Un stream conjunto entre Rubius y Kidd Keo centró gran parte de la atención en Twitch durante el día de ayer. Y es que el cantante acudió al domicilio del streamer para compartir directo, algo cada vez más común dentro del ecosistema del streaming hispanohablante.

La relación entre ambos no es nueva. Con el tiempo han coincidido en distintas iniciativas y en 2024 publicaron la canción Don’t Know Sht*, un proyecto musical que consolidó una amistad ya visible en redes y apariciones públicas. Este último encuentro retoma ese vínculo, aunque en un formato más relajado y orientado al entretenimiento en directo.

Durante la retransmisión se alternaron conversaciones con diversas actividades. Uno de los momentos más comentados fue la apertura de sobres de cartas Pokémon, afición conocida del streamer y recurrente en sus contenidos. Todo esto, después, derivó en bailes improvisados y bromas, generando un ambiente cercano que buscaba priorizar la espontaneidad frente a la producción elaborada.

Otro instante llamativo llegó cuando Kidd Keo mostró una cadena que llevaba puesta e invitó a Rubius a probársela. El cantante alicantino comentó, en tono jocoso, que su valor equivaldría "a la entrada de un piso en Chueca", referencia que suscitó comentarios en el chat en directo y en redes posteriores.

La recepción por parte de la audiencia fue mayoritariamente positiva. Seguidores de ambos destacaron la naturalidad de la interacción y la complicidad visible entre los dos, elementos que suelen favorecer la viralización de este tipo de emisiones conjuntas.

Este tipo de colaboraciones se ha convertido en un recurso frecuente dentro del entretenimiento digital. La combinación de perfiles procedentes del streaming, la música o las redes sociales amplía audiencias y genera contenido híbrido que circula con facilidad entre distintas plataformas. Pero es que, además, en el caso de Rubius y Kidd Keo hay amistad genuina y eso siempre se nota (y se agradece).