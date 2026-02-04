La Kings League consigue 53 millones de euros para dar el salto a Estados Unidos

La Kings League ha cerrado una ronda de inversión de 63 millones de dólares —más de 53 millones de euros al cambio— liderada por la firma Alignment Growth, especializada en medios y entretenimiento. La operación supone uno de los mayores respaldos financieros recibidos hasta la fecha por una competición deportiva nacida en el entorno digital y confirma la confianza de los inversores en su modelo de negocio.

Según ha comunicado la propia organización, el capital obtenido se destinará a impulsar la siguiente fase de expansión internacional, con Estados Unidos como objetivo prioritario, así como al desarrollo conjunto de la Kings League y la Queens League. Este movimiento llega después de un año clave para la compañía, que en 2025 lanzó nuevas ligas regionales en Brasil, Francia, Alemania, Italia y la región MENA, además de poner en marcha un campeonato mundial de selecciones.

Los datos de audiencia han sido uno de los principales argumentos para atraer inversión. Durante el último ejercicio, la Kings League acumuló más de 150 millones de horas de retransmisión en directo y superó los 13.000 millones de visualizaciones en redes sociales, cifras que la sitúan entre las competiciones deportivas con mayor impacto en plataformas digitales a escala global.

El ecosistema de la liga también se ha reforzado con la implicación de futbolistas de primer nivel, como Lamine Yamal, Neymar Jr. o Kaká, que han participado en distintos formatos y eventos vinculados a la competición. Este enfoque híbrido entre deporte, entretenimiento y redes sociales ha permitido a la Kings League diferenciarse de los modelos tradicionales.

Con esta última ronda, la compañía supera los 160 millones de dólares recaudados desde su creación. Actualmente, el proyecto engloba siete ligas regionales masculinas, dos femeninas y dos torneos anuales de la Kings World Cup, tanto de clubes como de naciones. La entrada en Estados Unidos se perfila ahora como el siguiente gran paso para comprobar hasta dónde puede llegar un formato nacido en internet y pensado para una audiencia global.