Manuela Ochoa reaparece en redes tras la muerte de su prometido con un esperanzador mensaje de reconstrucción personal

Manuela Ochoa Gómez-Acebo volvió a pronunciarse públicamente este fin de semana tras semanas de silencio en redes sociales. Lo hizo mediante un vídeo de cerca de dos minutos publicado en su perfil, donde acumula más de 100.000 seguidores, en el que aborda el proceso vivido desde la muerte de su prometido, Pedro Cadahía, ocurrida de forma inesperada hace dos meses.

La joven había comunicado el fallecimiento a finales de 2025 con una carta de despedida acompañada de imágenes de su relación. En aquel mensaje, Ochoa hablaba de Cadahía como su "ángel de la guarda" y expresaba la gratitud por el vínculo compartido, en un texto que tuvo una amplia repercusión en redes y medios.

En esta nueva intervención, la influencer se centra en las reflexiones surgidas durante el duelo. Según explica, la principal enseñanza que extrae de la experiencia es una redefinición del sentido de la vida, entendida no en términos de duración, sino de significado. "La vida no va de vivir mucho, sino de vivir significativamente", afirma en el vídeo, visiblemente emocionada.

Ochoa reconoce la dificultad del proceso y subraya el esfuerzo personal que ha supuesto atravesar estos meses. También destaca el papel de la fe como elemento de apoyo y motor para seguir adelante, al tiempo que asume la necesidad de "aprender a caminar con el dolor" y permitir que este se transforme con el tiempo.

La reaparición pública coincide además con su decisión de retomar progresivamente su actividad profesional. Por un lado, reincorporándose a su trabajo de oficina; por otro, volviendo a la creación de contenido en redes sociales, un ámbito que describe como especialmente significativo por el vínculo que mantenía con su prometido. Según explica, Cadahía fue siempre un apoyo constante a su faceta digital y un firme impulsor de su presencia en este sector.

Lejos de plantear la vuelta como un cierre del duelo, Ochoa presenta este paso como parte de un proceso de reconstrucción personal. En su mensaje, insiste en la idea de vivir "por dos" y en la voluntad de recuperar una vida plena sin renunciar a la memoria de quien fue su pareja.