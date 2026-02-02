Los mejores momentos que te perdiste de los premios Grammy 2026: Bad Bunny, Kendrick Lamar, Justin Bieber, Billie Eilish y más

La noche más importante de la música regresó a Los Ángeles en un clima de máxima tensión social. Si el año pasado la gala estuvo marcada por los incendios y el inicio del mandato de Trump, esta 68ª edición ha estado definida por la indignación tras los recientes incidentes en Mineápolis y una industria que ha decidido no callarse ante la política migratoria del presidente estadounidense.

Bajo el lema de ser una plataforma para la justicia, la velada nos dejó hitos históricos como el de Bad Bunny, récords imbatibles de Kendrick Lamar y momentos que ya son virales como los protagonizados por Justin Bieber y . Aquí tienes los 10 momentos clave de los Grammy 2026.

1. Bad Bunny hace historia y estalla contra el ICE

Bad Bunny vivió la noche de su vida al llevarse el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, siendo el primer disco íntegramente en español en lograrlo. Pero el hito musical quedó entrelazado con su potente mensaje político. Al recoger el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, Benito arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas: "Antes de decir gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comenzó diciendo. Sus palabras "no somos salvajes, somos humanos" provocaron una ovación atronadora tras la reciente tragedia migratoria en Mineápolis.

2. Justin Bieber "en pelotas": actuación minimalista en ropa interior

En el plano puramente viral, Justin Bieber protagonizó el momento más comentado en redes. El artista apareció en el escenario prácticamente desnudo, vistiendo únicamente ropa interior, para interpretar una versión minimalista de su éxito Yukon con una guitarra acústica. Una apuesta arriesgada que pretendía mostrar su "vulnerabilidad" y que ya es el gran meme de la edición.

3. Billie Eilish se suma a la protesta contra el ICE

Al ganar el premio a Canción del Año por Wildflower, Billie Eilish no quiso quedarse atrás en la reivindicación. Luciendo un pin con el lema "ICE out", la cantante californiana dedicó su triunfo a las víctimas de las redadas migratorias: "Nadie es ilegal en tierra robada", sentenció, sumándose al discurso de Bad Bunny y consolidando la gala como una de las más sociales que se recuerdan.

4. Ca7riel y Paco Amoroso y el drama de la tablet

El toque de humor y desparpajo lo pusieron los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso. Al subir a recoger su premio, intentaron leer un discurso preparado en una tablet que decidió bloquearse en el peor momento. Entre risas y nervios, terminaron improvisando un agradecimiento caótico que enamoró a la audiencia: "Argentina y toda Latinoamérica, esto es para ustedes".

5. Yungblud se emociona al recordar a Ozzy Osbourne

Uno de los momentos más lacrimógenos fue el debut de Yungblud en el palmarés. Tras ganar su primer Grammy, el británico rompió a llorar y aprovechó su discurso para rendir un sentido homenaje a la memoria de Ozzy Osbourne, fallecido en 2025. Fue un reconocimiento lleno de respeto al "Príncipe de las Tinieblas", destacando cómo su figura le dio permiso para ser el artista rebelde que es hoy.

6. Sabrina Carpenter "piloto": una puesta en escena impecable

Sabrina Carpenter protagonizó la actuación más espectacular visualmente. Vestida con un impecable traje de piloto de avión blanco, interpretó su hit "Manchild" en una escenografía que simulaba un hangar de lujo. Su precisión vocal y su carisma confirmaron por qué es la nueva gran estrella del pop, a pesar de que los premios principales se le resistieran esta vez.

7. El muro derribado del K-Pop: primer Grammy principal con HUNTR/X

Tras años de nominaciones sin premio para el género, el K-Pop finalmente tuvo su gran noche. El grupo femenino HUNTR/X hizo historia al ganar el Grammy a Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop por su éxito Golden. El Crypto.com Arena tembló con los gritos del fandom, marcando un hito para el género coreano dentro de la Academia.

8. La ternura de Joni Mitchell: el despiste más comentado

A sus 82 años, la leyenda viva Joni Mitchell regaló el momento más humano de la gala. Al ser llamada al escenario, se quedó mirando el gramófono con confusión, preguntando por el micro si el premio era realmente para ella. Su sonrisa al entender que era la homenajeada se convirtió instantáneamente en el momento más tierno y compartido de la noche.

9. Lady Gaga rompe su "maldición" en Pop Vocal

Aunque se le volvió a escapar el Álbum del Año frente a Bad Bunny, Lady Gaga protagonizó uno de los momentos más celebrados al ganar Mejor Álbum Pop Vocal por Mayhem. En un discurso muy emotivo y menos "teatral" de lo habitual, Gaga agradeció a sus fans por seguir a su lado en esta nueva era experimental y lanzó un mensaje de apoyo a la salud mental de los jóvenes artistas, un tema que siempre ha abanderado.

10. El épico tributo a Ozzy Osbourne liderado por Post Malone

La ceremonia cerró por todo lo alto con un homenaje eléctrico al fallecido Ozzy Osbourne. Post Malone se unió a leyendas como Slash y Duff McKagan (Guns N' Roses) para una descarga de rock que puso en pie a todo el estadio. La imagen de Slash haciendo el solo de "Crazy Train" mientras Post Malone coreaba el estribillo fue el broche de oro para una noche inolvidable.