Bad Bunny, Kendrick Lamar o Lady Gaga podrían hacer historia en los Grammy

La industria musical entrega este domingo 1 de febrero sus mayores honores en la gala de los Grammy, una edición en la que Bad Bunny, Kendrick Lamar y Lady Gaga se disputan el premio más codiciado de la noche: álbum del año. Tres nombres gigantes, un solo trofeo y la posibilidad real de hacer historia.

Según expertos en premios, cualquiera de los tres puede llevarse el galardón durante la ceremonia que se celebrará en Los Ángeles. Ninguno ha ganado nunca este premio, que el año pasado fue para Beyoncé por Cowboy Carter.

En un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial en la cultura popular, el CEO de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., ha aclarado la postura de los Grammy: las canciones que utilicen IA no serán descalificadas automáticamente, pero existe una línea roja clara. La Academia no premiará composiciones ni interpretaciones vocales generadas por inteligencia artificial.

"Si una IA escribe una canción y ningún ser humano la ha pensado, sentido o creado, no habrá Grammy", explicó Mason. "Y si canta una IA, no vamos a dar un Grammy a una actuación vocal artificial".

Bad Bunny, el artista puertorriqueño que además encabezará el espectáculo del descanso de la Super Bowl en febrero, compite con "Debi Tirar Mas Fotos". De ganar, se convertiría en el primer álbum en español en llevarse el premio a álbum del año en los 68 años de historia de los Grammy.

Kendrick Lamar, nominado por GNX, podría hacer historia como el primer rapero masculino en solitario en ganar el galardón. Hasta ahora, solo dos proyectos de hip hop han conseguido el premio: Lauryn Hill y el dúo Outkast.

Para Lady Gaga, el triunfo supondría también un hito personal. Pese a una carrera de más de dos décadas y un palmarés repleto de premios, nunca ha ganado ninguno de los cuatro grandes Grammy. Este año lo intenta con "Mayhem".

La gala volverá a estar presentada por Trevor Noah, que se despide de los Grammy tras ejercer como anfitrión por sexta y última vez.

La ceremonia se emitirá en directo en CBS y se podrá seguir en streaming a través de Paramount+ a partir de las 17:00 horas de Los Ángeles (01:00 GMT del lunes).