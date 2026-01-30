Mar Lucas revela que Lola Índigo fue su casera cuando la influencer llegó a Madrid

¿Te imaginas que Lola Índigo fuera tu casera? Pues, aunque suene surrealista, esto es lo que le ocurrió a Mar Lucas. La cantante e influencer ha compartido esta experiencia durante su paso por Chico de Revista, el podcast presentado por Arnau Martínez, donde acudió para repasar distintos aspectos de su trayectoria personal y profesional. La conversación, centrada en su evolución como cantante y creadora de contenido, derivó hacia sus primeros meses en Madrid, cuando todavía estaba dando sus primeros pasos en la música.

En ese contexto, la artista explicó que necesitaba un piso para establecerse en la capital y poder centrarse en su carrera. Fue entonces cuando apareció la figura de Lola Índigo, a quien Mar Lucas admira desde hace años y con quien mantiene una relación de amistad. La cantante granadina tenía una vivienda disponible y se la alquiló durante un tiempo, convirtiéndose así en su casera.

La propia Mar Lucas quiso aclarar la situación con naturalidad y sentido del humor, subrayando que se trató de un acuerdo completamente normal. Según relató, la convivencia no generó ningún problema y la experiencia fue positiva desde el principio hasta el final. "Era mi casera y era maravillosa", explicó en el pódcast, destacando el trato cercano y la facilidad con la que se desarrolló esa etapa.

Más allá de la anécdota inmobiliaria, la artista aprovechó la ocasión para reiterar su admiración profesional por Lola Índigo. La definió como una referente por su disciplina, su talento y su capacidad de trabajo, y reconoció que ha recibido de ella consejos importantes a lo largo de su carrera. También señaló que comprende que, por el momento, una colaboración musical entre ambas sea complicada debido a la posición que ocupa actualmente la granadina en la industria.

La revelación ha llamado la atención por mostrar una faceta poco conocida del día a día entre artistas y por evidenciar cómo, en un sector tan competitivo como el pop español, las relaciones personales pueden desempeñar un papel clave en momentos decisivos. En este caso, la llegada de Mar Lucas a Madrid estuvo marcada por una ayuda concreta que trascendió lo profesional y se tradujo, literalmente, en un techo bajo el que empezar a construir su futuro artístico.